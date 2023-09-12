Masa tenisi umudu oldu

Kayseri’de yaşayan ve 3 yıl önce geçirdiği bir trafik kazası sonrasında sağ kolu dirsek altından ampute olan 9 yaşındaki Berra, kendisine umut olan masa tenisinde olimpiyat şampiyonu olmak istiyor.

9 yaşındaki Berra Çifçi’nin 3 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrasında sağ kolu dirsek altından ampute edildi. Berra Çifçi, daha sonra engeline aldırmadan arkadaşlarını oynarken gördüğü masa tenisine de 2 yıl önce başladı. Masa tenisine başlarken nasıl olduğunu bilmeyen Çifçi, sonrasında yaptığı sporu daha çok sevmeye ve daha iyi oynamaya başladı. Son 6 aydır Kocasinan Masa Tenisi takımı’nda çalışmalarını sürdüren Berra Çifçi, hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu belirterek, hiçbir engelin başarıya engel olmadığını söyledi.

Bedensel engeli olan herkesi spor salonlarına davet eden Berra Çifçi, “Masa tenisine ilk arkadaşlarım katıldı. Ben de istedim katılmayı ve nasıl olduğunu hiç bilmiyordum. Daha sonra katıldım ve çok sevmeye başladım. Şimdi de devam ediyorum. Masa tenisine başlayalı 2 sene kadar oldu. İlk başlarda biraz zorlandım tabi ama sonradan iyileştim. Yani iyi olmaya başladım. Tenis oynarken şunları hissediyorum; oynarken mesela birinci olacağımı düşünüyorum. Birinci ve ya ikinci olmayı istiyorum. Hedefim milli takıma girip ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak. Sonra da olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum. Arkadaşlarım da katılsınlar spor dallarına. Çok güzel oluyor ve dereceler elde edebilirler. Benim gibi bedensel engeli olan herkesi de bütün spor salonlarına davet ediyorum. Hiçbir engel başarıya engel değildir” dedi.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi İl Antrenörü Kemal Balım da Berra’nın spora başladıktan sonra hem alanında kendini geliştirdiğini hem de mental ve fiziksel olarak iyileşmeler kaydettiğini gözlemlediklerini söyleyerek, “Berra kızımız engelli bir sporcumuz. Yaklaşık 6 aydır bizimle birlikte çalışıyor. Kızımız engelli olduğu için ve bir trafik kazasında sağ kolunu dirseğinden itibaren kaybettiği için ilk geldiği zamanlarda daha çekingen ve durgun bir haldeydi. Antrenmanlara gelerek ve ortama alışarak, sporumuzu tanıyıp yapabildiğine inandıktan sonra kendisinde müthiş değişimler oldu ve gözledik. Hem gözle görülür derecede hem de müsabakalarda almış olduğu dereceler ya da almış olduğu galibiyetler sonucunda bunu gözlemledik. Kendisine mental anlamda da fiziksel anlamda da çok faydasının olduğunu gördük. Berra kızımız gibi engeli olan tüm kardeşlerimizi biz spor alanlarına, spor salonlarına ve pistlere davet ediyoruz. Sadece kendi branşımız adına değil, engelli olan vatandaşlarımız mutlaka spor alanlarına gidip gerçekten kendilerinin gelişimi konusunda büyük katkıda bulunabilirler. Hatta biliyorsunuz masa tenisi branşı olarak konuşacak olursam paralimpik olimpiyatlarında çok iyi durumdayız. Olimpiyat şampiyonu arkadaşlarımız var. Bir sürü sporcumuz yarışıyor ve gerçekten de iyi durumdayız. Berra kızımız için de hedefimizi koyduk. Paralimpik Olimpiyatları’nda inşallah derece elde etmesini, şampiyon olarak ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmasını bekliyoruz. Şu anda onun çalışmalarını yapıyoruz. Şimdiden ona göre yolunu çizdik. Kendisi de bu yola inanmış durumda. Biz de antrenörleri olarak bu yola baş koyduk. Tüm engeli olan kardeşlerimizi de tüm alanlarda bekliyoruz. Ülkemiz bu konuda iyi durumda ve bakanlığımız da paralimpik sporculara ve diğer engelsiz sporculara da desteğini hat safhada tutuyor” ifadelerine yer verdi.