Masal Kent Ürgüp'te 'Çözüm Masası' birimi halkın hizmetinde

Kapadokya'nın masal kenti Ürgüp'te, Çözüm Masası birimi vatandaşın hizmetine sunuldu.

PAYLAŞ
  • 15.12.2022 12:26
  • Güncelleme: 15.12.2022 12:26
Masal Kent Ürgüp'te 'Çözüm Masası' birimi halkın hizmetinde
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kapadokya’nın masal kenti Ürgüp’te, Çözüm Masası birimi vatandaşın hizmetine sunuldu.

Ürgüp Belediyesi tarafından kurulan yeni sistem ve otomasyon Çözüm Masası birimi vatandaşların taleplerini 48 saatte çözmeyi hedefliyor. Vatandaşlardan gelen talepleri ilgili birimler aracılığıyla kısa sürede çözüme kavuşturmayı amaçlayan sistem ile anlık olarak vatandaşlar bilgilendirilme yapılıyor. Çözüm Masası birimine sms ve telefon yoluyla gelen talep durumunun ne aşamada olduğu bilgisi vatandaşlara doğrudan bilgilendirme yapılarak hizmet sunuluyor. Belediye Başkanı Aktürk, “Vatandaşlardan gelen talepleri sistem üzerinden takip ediyor. Ürgüp Belediyemiz olarak vatandaşımıza hizmetin en kalitelisini en hızlı nasıl ulaştırırız bunun gayreti içerisindeyiz. 48 saat esaslı ve çözüm odaklı bir sistem kurarak hemşerilerime hızlı çözüm sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

Ürgüp’lü vatandaşlar, Ürgüp Belediyesi’nin Çözüm Odaklı İletişim hattı 444 50 77 veya whatsapp hattı 0 541 839 00 50 numarasından ulaşarak talebini iletmektedir.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç, Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi Listesi'nde yer alan Kayserili firmaları tebrik etti

Başkan Büyükkılıç, Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi Listesi'nde yer alan Kayserili firmaları tebrik etti

Kayseri OSB'de güvenlik üst düzeye çıkarılacak

Kayseri OSB'de güvenlik üst düzeye çıkarılacak

Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 18 gözaltı

Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 18 gözaltı

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden vefa

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden vefa

Eski Milli Atlet Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski Milli Atlet Son Yolculuğuna Uğurlandı

Makat çatlağına botoks çözümü

Makat çatlağına botoks çözümü

Çok Okunanlar
1
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

2
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

3
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

4
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

5
Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar'a bağışladı

Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar’a bağışladı

6
Bu kurstan mezun olanlar, daha bilinçli anne baba oluyor

Bu kurstan mezun olanlar, daha bilinçli anne baba oluyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Önce bıçaklayarak öldürüp sonra evi ateşe veren sanıklar hakim karşısına çıktı

Önce bıçaklayarak öldürüp sonra evi ateşe veren sanıklar hakim karşısına çıktı

Benzine zam kesinleşti

Benzine zam kesinleşti

DAHA FAZLA
Kayserisporlu Talha Sarıaslan U19 Milli Takım kampına çağırıldı

Kayserisporlu Talha Sarıaslan U19 Milli Takım kampına çağırıldı

Motosiklet, otomobile çarptı: 1 yaralı

Motosiklet, otomobile çarptı: 1 yaralı

O dolandırıcı tutuklandı

O dolandırıcı tutuklandı

Bu malak diğerlerinden çok farklı

Bu malak diğerlerinden çok farklı

Melikgazi'nin işyerleri ihale ile satıldı

Melikgazi'nin işyerleri ihale ile satıldı