Masal kent Ürgüp'te masal gibi konser

Türk pop müziğinin genç ve güzel ismi Ece Mumay, tarihi güzellikleri ve sıra dışı görünümü ile dünya mirası listesinde yer alan Ürgüp'te düzenlenen festivalde muhteşem enerjisiyle ve güzelliğiyle büyüledi.

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  • 09.09.2023 17:27
  • Güncelleme: 09.09.2023 17:27
Masal kent Ürgüp'te masal gibi konser
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türk pop müziğinin genç ve güzel ismi Ece Mumay, tarihi güzellikleri ve sıra dışı görünümü ile dünya mirası listesinde yer alan Ürgüp’te düzenlenen festivalde muhteşem enerjisiyle ve güzelliğiyle büyüledi.

Geçtiğimiz akşam Ürgüp Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu, 51.Ürgüp Uluslararası Bağ bozumu Festivali Ece Mumay’ın sahne performasıyla karnavala dönüştü. Ürgüp’te yediden yetmişe tüm halkın akın ettiği festivalde ünlü sanatçı Ece Mumay en sevilen şarkılarını seslendirmesinin yanı sıra profesyonel dansçıların da eşlik ettiği dans şovlarıyla festivale damgasını vurdu. Canlı performansıyla hayranlarından tam not alan Ece Mumay’a şarkılarını söylerken binlerce kişi eşlik etti. 1 saati aşan konserde doyasıya eğlenen Ürgüplüler unutamayacakları bir gece yaşadı.

İddialı projeleri, özgün tarzı ve sahne performansıyla son dönemlerde adından sıklıkla söz ettiren başarılı sanatçının sahne repertuvarı ve muhteşem sesi gece boyunca alkışlandı.

İHA

Kayseri Gündem
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