Masterler Ligi finaline gölge düştü

Anadolu Masterler Dostluk turnuvası finaline gölge düştü. İki Kayseri takımının karşılaştığı final maçı yarıda kaldı.

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  • 17.07.2023 16:57
  • Güncelleme: 17.07.2023 17:05
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Masterler Ligi finaline gölge düştü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Anadolu Masterler Dostluk turnuvası finaline gölge düştü. İki Kayseri takımının karşılaştığı final maçı yarıda kaldı.

Sorgun’da düzenlenen Anadolu Masterler Dostluk turnuvası final maçına gölge düştü. Dostluk Turnuvası olarak adlandırılan Masterler finalinde 4 kırmızı kart çıktı. Kayseri Masterler takımından Serkan Sönmez ile Şinasi Ev, Kayseri Vefa Masterler’den Osman Sezen oyun içerisinde kırmızı kart görün isimler oldu. Kayseri Masterler takımından Gökhan Gündüz de, ilk yarının bitiş düdüğü sonrasında maçın hakemi Hüseyin Resul Büyüköz’e yönelik küfürlü davranışlarından ötürü kırmızı kart gördü. Bu kart sonrasında hakeme yönelik sportmenlik dışı hareketler sergilenmesinden ötürü ikinci yarı oynanamadı.

Hakem triosu, maçı tatil ettiğini ve ikinci yarıya çıkmayacaklarını beyan etti. Bu karar sonrasında Anadolu Masterler Dostluk turnuvası Sorgun sezon finali yarıda kaldı. Kayseri Vefa Masterler, Sorgun Stadı’ndaki final maçının ilk yarısında Ali Hayret’in attığı iki gol neticesinde Kayseri Masterler karşısında 2-0 önde tamamlamıştı.

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İHA

Kayseri Gündem
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