Masum öpücük ölüm getirebilir: Prof. Dr. Öner, 'Yenidoğanları yanağından öpmeyin, sadece ayaklarını öpün!'

Uçuklu virüsü taşıyan insanların bebekleri öpmemesi gerektiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner ise, “Uçuğu olan (Herpesli) kadınlar ya da ziyarete gelen teyzesi, halası veya anneannesi gibi yakınlar yeni doğan bebekleri hayır, öpmesinler. Öpeceklerse poposundan ya da ayaklarından öpebilirler. Çünkü yanaklarından öptükleri zaman, eğer o uçuk virüsü bebeğe bulaşırsa, bebeğin kan beyin bariyeri tam olarak gelişmediği için Allah korusun menenjite dönüşebilir ve daha ağır sekellere, hatta ölüme kadar gidebilir. Sosyal medyada dönen haber doğru. Yeni doğan bebeklerimizi yanaklarından öpmeyelim. Haklısınız, çok tatlı oluyorlar. Özellikle tüp bebek hastalarımızın bebekleri çok kıymetli. Onları öpeceksek, ya poposundan ya da ayaklarından öpebiliriz” diye konuştu.



‘HPV DOĞUM SIRASINDA BEBEĞE BULAŞABİLİYOR’

Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner Sadece Herpes değil, başka virüslerin de var olduğunu belirterek, “Herpes popüler olduğu için gündemde Örneğin, HPV dediğimiz bir virüs var ve kadınlarda artık çok sık görülmeye başlandı. Cinsel yolla bulaşıyor. Aslında bunun aşısı var; rahim ağzı kanseri aşısını olduğunuz zaman kadınlar HPV'ye karşı korunuyor. Özellikle kız çocuklarımıza mutlaka HPV aşısını yaptırmalarını öneriyoruz. Çünkü erkekler taşıyıcı oluyor ve kadına direkt bulaştırabiliyor. Peki, HPV'li kadınlar normal doğum yaptırabilirler mi? Eğer HPV'si aktifse normal doğum çok tavsiye edilmiyor. Çünkü o HPV doğum sırasında bebeğe bulaşabiliyor. Özellikle gırtlak bölgesinde ilerleyen zamanda, doğan her üç bebekten birinde gırtlağında HPV pozitif görülmüş. HPV, gırtlak kanserinin de en önemli risk faktörlerinden bir tanesi. Bu yüzden aktif HPV'si olan kadınların (Human Papilloma Virüsü) normal doğum yapmasını bile tavsiye etmiyoruz, sezaryenla doğum yapmasını öneriyoruz. Bu nedenle kadınlarımıza, hamile kalmadan önce HPV taramalarını mutlaka yaptırmalarını öneriyoruz. Diğer Önemli Gebelik Virüsleri Gebelikte önemsediğimiz çok önemli iki virüs daha var: Kızamıkçık (Rubella) bir kadın kızamıkçık aşısı olmadan hamile kalıyorsa ya da çocukken kızamıkçık geçirmediyse, kendini çok iyi korumalı. Çünkü kızamıkçık gebelikle geçerse, bebekte çok ağır sekeller olabilir, özellikle zihinsel geriliğe neden olabilir. Bir diğeri ise Öpücük Hastalığı (CMV) bu da yine öpme yoluyla bulaşıyor. Eğer çocukken bunu geçirmediyseniz ve gebelik sırasında bulaşırsa, yine bebeğe geçebiliyor ve bebekte zihinsel geriliğe neden olabiliyor” şeklinde konuştu.