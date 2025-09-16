Matbaacı Mehmet Basiner Yeğenağa vefat etti
Matbaa ve basın sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan Mehmet Basiner Yeğenağa, 81 yaşında hayata veda etti. Sümer Matbaa'nın ortaklarından olan Yeğenağa, sektördeki önemli katkılarıyla tanınmaktaydı.
Kayseri Ticaret Odası (KTO), acı haberi şu şekilde duyurdu: “Üyelerimizden Sümer Matbaa ortaklarından Mehmet Basiner Yeğenağa vefat etmiştir. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Hulusi Akar Camii’nden kaldırılacaktır. Başsağlığı dileriz.”
Merhum Yeğenağa’nın cenaze namazı, 19 Eylül Salı günü ikindi namazının ardından Hulusi Akar Camii’nde kılınacak ve sonrasında Eski Mezarlık’ta defnedilecektir.
Yeğenağa'nın kaybı, matbaa camiasında derin bir üzüntü yaratırken, kendisi ardında unutulmaz bir miras bırakmıştır. Tüm sevenlerine ve iş arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz.