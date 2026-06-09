Matbaacılar Sitesi'nde Yatırım Fırsatı: Kocasinan Belediyesi'nden Uygun Koşullarla Arsa Satışı

Kocasinan Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında toplamda 2 adet villa arsası, 1 adet konut arsası ve 3 adet ticaret arsası ile birlikte Matbaacılar Sitesi'ndeki arsaları yüzde 20 peşinat ve 12 ay taksit imkânı ile satışa çıkarıyor. Bu arsalar, ticari faaliyetlerini büyütmek isteyen girişimciler için önemli bir avantaj sağlıyor.

Başkan Çolakbayrakdar'dan Açıklama

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri’nin büyüyen ekonomisi ve gelişen şehir yapısıyla yatırımcıların dikkatini çektiğini belirtti. Başkan, "Şehrimizde hayata geçirilen yatırımlar ve modern şehircilik uygulamaları sayesinde Kayseri’nin değeri her geçen gün artıyor. Matbaacılar Sitesi'ndeki arsalar, hem yatırım yapmak hem de ticari faaliyetlerini genişletmek isteyenler için önemli fırsatlar sunuyor." dedi.

Uygun Ödeme Koşulları

Başkan Çolakbayrakdar, arsaların uygun ödeme koşullarıyla satışa sunulacağını ifade ederek, "Vatandaşlarımızın mülk sahibi olmasını kolaylaştırmak amacıyla arsalarımızı yüzde 20 peşinat ve 12 ay taksit imkânıyla satışa çıkarıyoruz." diye belirtti.

İhale Bilgileri

İhalenin 16 Haziran Salı günü saat 14.00’te gerçekleştirileceği duyuruldu. İhaleye katılmak isteyenlerin şartname ve eklerini Kocasinan Belediyesi Gelirler Müdürlüğü'nden temin edebileceği belirtildi. Ayrıca, vatandaşlar ayrıntılı bilgi almak için 0 (352) 222 70 00 numaralı telefondan iletişime geçebilirler.

Kocasinan Belediyesi, yatırımcıların ilgisini çekecek bu fırsatları değerlendirerek, Kayseri'nin değerine değer katmaya devam ediyor. Matbaacılar Sitesi'ndeki arsalar, geleceğin yatırım fırsatları arasında yer alıyor!