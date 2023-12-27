Matematik Öğretmeni Duyarsız Kalmadı

Matematik Öğretmeni Selçuk Tütak, mesleğinde gösterdiği başarılarından ötürü Milli Eğitim Bakanlığı’nca maaşla ödüllendirildi. Tütak, aldığı ödülü Gazze halkına destek için Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağışladı.

Melikgazi Müftülüğü, “Her geçen gün duyarlı Anadolu insanımızın mazlumlara kol kanat germek için gösterdiği çaba yüreklere dokunuyor, insanlığın içindeki umudu yeşertiyor. Bu yardımseverlerden biri de Besime Özderici Ortaokulu Öğretmenlerinden Selçuk Tütak Hocamız. O’da kendisine öğretmenlik mesleğinde göstermiş olduğu başarılardan dolayı layık görülen Üstün Başarı Ödülü’nü Filistin’e ulaştırılmak üzere bize iletti.” dedi.