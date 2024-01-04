Matematik Öğretmeni Maaş Ödülünü Gazze'ye Bağışladı
Besime Özderici Ortaokulu Öğretmenlerinden Selçuk Tutak, kazanmış olduğu maaş ödülünü Filistin'e bağışladı.
- 04.01.2024 10:19
- Güncelleme: 04.01.2024 13:38
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Besime Özderici Ortaokulu Öğretmenlerinden Selçuk Tutak, kazanmış olduğu maaş ödülünü Filistin’e bağışladı.
Besime Özderici Ortaokulu Öğretmeni Selçuk Tutak, mesleğinde gösterdiği başarılardan dolayı aldığı maaş ödülünü bağışladı. Tutak; Filistin’e ulaştırılmak üzere bağışını Melikgazi Müftüsü Dr. Emrah Kandemir’e teslim etti. Kandemir, duyarlı davranışından dolayı Tutak’a teşekkürlerini ileterek hediye takdim etti.
İHA
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