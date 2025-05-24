Matemtik Öğretmen Kolukırık: 'Bazı öğrencilerde geometri fobisi var'

Matematik öğretmeni Venhar Kolukırık, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında 'Hayatımız Eğitim' programına katılarak moderatör Fatma Sağdıç'ın sorularını yanıtladı. Çocuklarda geometri fobisi oluştuğunu belirten Kolukırık, “TYT'nin bile matematik problemleri içerisinde mesela kesirlerden soru soracak, ilk 10 sorusu Cebir kısmı dediğimiz yerden. Daireyi 8 dilime bölersek, kareyi 4 dilime bölersek, eyvah burada geometri var diye sorudan geçen öğrencilerimiz de var. Şekli görür görmez, sırf geometri fobisi yüzünden. Öğrencilerimizi çok iyi anlıyorum. Bende de geometri fobisi vardı. Ben son 1 ay kalana kadar sınavda geometriye asla bakmadım. Aslında ilk önce bizlerden öğretmenlerden kaynaklanıyor. Belki yarı yarıya kadar hocam öğretmenler de elinden geleni yapmış olabilir, biz belki kaçmışızdır. Böyle de bir şey var geometri, çocuklar ortalama 2 yaşında konuşmaya başlar. Ondan önce anneleri işaret diliyle anlar onların ne demek istediğini geometri böyledir” ifadelerini kullandı.