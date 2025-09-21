Mavi Bilekliklerle Umuda Yolculuk: Kayseri Gençliği Filistin İçin Tek Yürek
Kayseri Genç Kızılay, insanlık adına anlamlı bir adım daha attı. 'Bir Bileklik, Bin Umut' etkinliği kapsamında, Filistin'e insani yardım taşıyan Sumud Filosuna destek vermek amacıyla şehir merkezinde gençlerle buluştu.
Dayanışmanın simgesi haline gelen mavi bileklikler, Kayseri sokaklarında umutla dağıtıldı. Her bileklik, bir iyiliğe ortak olmanın ve mazlum halklara el uzatmanın sembolü oldu. Gençlerin yoğun ilgisiyle karşılanan etkinlik, Kayseri’nin Kayseri'nin gönlünde yer etmiş Filistin ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi.