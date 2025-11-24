'Mavi Boncuklu Cemil Baba' belgeseline tam not

Belgeselin editörlüğünü üstlenen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belgeselin aldığı olumlu geri dönüşlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Cemil Baba, sadece yaşadığı döneme değil, günümüze de ışık tutan örnek bir gönül insanıdır. Bu belgeselle onun hoşgörüsünü ve insanlara yaklaşımındaki zarafeti geleceğe taşımayı amaçladık” dedi. Başkan Yalçın, Talas’ın kültürel mirasına sahip çıkmanın kendileri için bir gönül borcu olduğunu vurguladı.

Kültürel Katkı ve Takdir

Cemil Baba belgeseli, edebiyat toplulukları, araştırmacılar ve yerel tarih meraklıları tarafından "şehir kültür arşivine değerli bir katkı" olarak değerlendiriliyor. Belgeselin, Talas’ın manevi atmosferini görünür kılması ve genç kuşakların bu değerli şahsiyetleri tanımasına yardımcı olması büyük takdir topladı. Vatandaşlar, belgeseli "samimi, duygu yüklü ve Talas ruhunu yansıtan bir eser" olarak nitelendirerek sosyal medya üzerinden beğenilerini paylaştı.

Dijital Platformlarda Geniş Kitlelere Ulaştı

Erol Mutlu'nun yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği belgesel, Talas Belediyesi'nin dijital platformlarında yayınlandıktan kısa süre sonra binlerce izleyiciye ulaştı. Özellikle gençlerin ilgisi, belgeselin etkisini artırdı.

Gelecek Projeler

Cemil Baba belgeselinin ardından Talas Belediyesi, kültürel mirasa yönelik projelerine devam ederek yeni içerikler hazırlamayı hedefliyor. İlçenin gönül insanları, tarihi şahsiyetleri ve kültürel değerleri kayıt altına alınarak kamuoyuyla paylaşılmaya devam edilecek.

Mavi Boncuklu Cemil Baba belgeseline [buradan](https://www.youtube.com/watch?v=Hu24ypPrCPU) ulaşabilirsiniz.