Mavi Kuş Medya’dan Edebiyat Yolculuğuna Ödüllü Dokunuş: Ödüller Kayseri Kalesi'nde Verilecek

İki yıldır yayıncılık ve medya alanında faaliyet gösteren Mavi Kuş Medya Yayın Evi, edebiyat dünyasında iz bırakan çalışmalara ışık tutmaya devam ediyor. Her yıl geleneksel hâle gelen Edebiyat Ödülleri, bu yıl ikinci kez sahiplerini bulmaya hazırlanıyor.

Tarih: 17 Eylül 2025 Çarşamba 14:00

Yer: Kayseri/ Cumhuriyet Meydanı, Kale İçi Müze Konferans salonu

Bu yılki gala, edebiyatın birleştirici ve dönüştürücü gücünü kutlamakla kalmayacak; aynı zamanda halkın oylarıyla seçilen yazar ve eserleri taçlandıracak. Ödüller, yalnızca sanatsal başarıyı değil; aynı zamanda özgünlük, toplumsal duyarlılık ve edebi katkı kriterlerini de esas alıyor.

Halk Oylamasıyla Şeffaf Seçim:

Bu yıl ödüller tamamen halk oylamasına açık bir sistemle belirlendi. Binlerce okurun katkısıyla sonuçlanan oylama süreci, edebiyatın halkla bütünleşen yönünü bir kez daha ortaya koydu.

Edebiyata Vefa, Geleceğe Umut:

yalnızca ödül töreni değil; aynı zamanda genç yazarlar, edebiyatçılar, yayınevleri ve medya temsilcilerinin bir araya geldiği ilham verici bir buluşma noktası olacak.

Basına Açık ve Katılıma Davet:

Basın mensuplarını, edebiyatseverleri ve kültür dünyasının tüm paydaşlarını bu anlamlı ödül gününe davet ediyoruz. Mavi Kuş Medya olarak, kelimelerin gücüne inanan herkesi bu yolculuğa ortak olmaya bekliyoruz.