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Mavi Kuş Medya Edebiyat Ödülleri'nde Köşe Yazarlarımızın Büyük Başarısı

Köşe yazarlarımızdan Dr. Resul Coşkun ve Eğitimci Ali Özkanlı yapılan oylamalarda Mavi Kuş Medya Edebiyat Ödülleri'nin ikinci döneminde finale kalmayı başardılar.

Mavi Kuş Medya Edebiyat Ödülleri'nde Köşe Yazarlarımızın Büyük Başarısı

Temmuz 2024 de ilki düzenlenen Mavi Kuş Medya Edebiyat Ödüllerinin 2. si için yapılan oylamada Temmuz 2024'de iki dalda birincilik ödülü kazanan Köşe yazarlarımızdan Dr. Resul Coşkun Şiir Kitabı dalında Gül Sevdası Kitabı, Tasavvuf alanında Kur'an'dan Damlalar Gönülden Dualar 2 kitabı yapılan okur oylamalarıyla ilk altıya girerek Finale adını yazdırdığı gibi Köşe yazarlığı alanında da ilk altıya girerek üç dalda birden Finale kalmış olup kendisini tebrik ediyor ve desteklerinizi bekliyoruz. 

Böylece, köşe yazarlığı alanında da ilk altıya girerek üç dalda finale kalmış oldu. Kendisine bu başarılarından dolayı tebriklerimizi iletiyor, desteklerinizi bekliyoruz. 

Aynı şekilde, Mavi Kuş Medya'nın 2024 Temmuz'da düzenlediği 1. Edebiyat Ödülleri yarışmasında birincilik ödülü kazanan köşe yazarlarımızdan Ali Özkanlı da "Kasabanın Fedaileri" adlı kitabıyla Değerler Eğitimi kategorisinde finale yükseldi. Başarılarıyla ödüller üstüne ödül kazanan Özkanlı, eserleriyle birçok insanın kalbine dokunmaya devam ediyor. Kendisine de tebriklerimizi sunuyor ve desteklerinizi bekliyoruz. 

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Haber Merkezi

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