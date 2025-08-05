Mavi Kuş Medya: Kayseri'den Yükselen Kültür Markası

Mavi Kuş Medya kurucusu Serkan Kocaman, gazetemizi ziyaret ederek şu ana kadar Türkiye’nin farklı illerinde yapmış oldukları bir kısım projeleri anlattı.

Cumhuriyetin 100. Yılına Özel: 100 Yazar 100 Eser

Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına hazırlanan “100 Yazar 100 Eser” antolojisi, Mavi Kuş Medya’nın edebiyat tarihine kazandırdığı en prestijli projelerden biri oldu.

Türkiye’nin dört bir yanından yazarların katılımıyla hazırlanan bu eser,

Hem kültürel mirasımıza hem de edebiyat dünyasına kalıcı bir armağan sundu.

Toplumsal Duyarlılık: Kudüs Antolojisi ve AFAD Bağışı

Sanatı toplumsal sorumlulukla birleştiren Mavi Kuş Medya, Kudüs’e destek amacıyla özel bir antoloji hazırladı.

Bu kitabın tüm geliri AFAD’a bağışlandı,

Böylece edebiyat yalnızca ruhlara değil, ihtiyaç sahiplerine de dokundu.

Tarihe Saygı: 1915 Satırdan Oluşan “Çanakkale 1915”

Edebiyatın tarih bilinciyle buluştuğu özel projelerden biri de “Çanakkale 1915” şiir kitabı oldu.

1915 satırdan oluşan bu anlamlı eser,

Farklı şairlerin gözünden Çanakkale destanını ölümsüzleştirdi.

Maneviyatın İzinde: 40 Yazar 40 Naat

İnanç ve sanatın birleştiği en özel projelerimizden biri de “40 Yazar 40 Naat” antolojisidir.

Türkiye’nin dört bir yanından kırk yazarın kaleminden dökülen naatlar,

Hz. Peygamber’e duyulan sevgi ve hürmeti bir araya getirdi.

Geleceğin Yazarlarına Açık Bir Kapı

Mavi Kuş Medya, sadece bugünün usta kalemleriyle değil, geleceğin yazar adaylarıyla da yakından ilgileniyor.

Antolojilerimizde genç ve yeni kalemlere yer veriyor,

Yayınevi hizmetlerimizle ilk kitabını çıkarmak isteyen yazar adaylarına destek oluyoruz.

Bu vizyonla, her yeni proje edebiyatın geleceğine bir yatırım niteliği taşıyor.

Mavi Kuş Edebiyat Ödülleri

Sanata ve sanatçılara değer veren bir yayınevi olarak, Mavi Kuş Edebiyat Ödüllerini hayata geçirdik.

İlk ödül törenimizle dikkat çektik,

İkincisi ise bu yıl Kayseri’de düzenleniyor ve hem usta hem genç yazarları bir araya getiriyor.

Bu ödüller, yalnızca bir takdir değil, geleceğin yazarlarını teşvik eden bir kültür hareketidir.

Kayseri’de Yeni Bir Başlangıç

Mavi Kuş Medya, 2025 itibariyle Kayseri’ye yerleşerek yeni bir döneme adım attı.

Profesyonel yayınevi hizmetleri ile kitap basımı, tasarımı ve satış süreçlerinde yazarlara rehberlik ediyoruz.

Anadolu’nun kalbinde, Kayseri’nin tarihi dokusu ve kültürel zenginliği ile birleşen vizyonumuz, ulusal ölçekte yeni projelerin önünü açıyor.

Son Söz

Mavi Kuş Medya, hazırladığı antolojiler, sosyal sorumluluk projeleri, edebiyat ödülleri ve yayınevi hizmetleri ile edebiyat dünyasında kalıcı izler bırakıyor.

Bugünün eserlerini üretirken geleceğin yazarlarını da edebiyat dünyasına kazandırmak, markamızın en gurur duyduğu misyonlardan biridir.