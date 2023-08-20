Mavi Marmara derneği kermesi gerçekleşti

Kayseri Mavi Marmara derneğinin düzenlemiş olduğu Kermes Kocasinan Mimar Sinan parkı içerindeki kafeteryada gerçekleştirildi.Başta yağ mantısı olmak üzere çeşitli yiyecek ve içeceklerin satıldığı kermese çok sayıda vatandaş katıldı.Kermesi düzenleyen Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma derneği Mavi Marmara filosunun dönüşünden 6 ay sonra kurulmuştur.Tüm dünyada savaşlar, işgaller, adaletsizlikler ve doğal afetler nedeniyle mağdur olmuş insanlara her konuda maddi ve manevi destek olmak amacıyla kurulmuş bir dernektir.