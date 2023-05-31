Mavi Marmara Şehidi Furkan Doğan anıldı

İsrail'in, Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine 31 Mayıs 2010'da düzenlediği ve 10 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği saldırıda şehit olan Kayserili 19 yaşındaki genç Furkan Doğan Reşadiye'deki mezarı başında anıldı.

İHH Kayseri İnsani Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği, Beytül Makdis ve Mirasımız Derneği tarafından organize edilen programda, Mavi Marmara'nın Kayserili Şehidi Furkan Doğan'ın mezarında Kur'an okunduktan sonra Yakup Aktaş Hoca tarafından dualar edildi.

13 yıl önce "Rotamız Filistin, Yükümüz Özgürlük" sloganıyla yola çıkan Mavi Marmara Gemisinde, İsrail saldırısıyla şehit olanların rahmetle anıldığı programda İsrail'in terörist eylemi de lanetlendi.

FURKAN DOĞAN KİMDİR?

Furkan Doğan (20 Ekim 1991 New York - 31 Mayıs 2010 / Uluslararası sular, Akdeniz)

Türk yardım gönüllüsü. İsrail güçleri tarafından düzenlenen Gazze filosu saldırısında hayatını kaybeden en genç isimdir. İsrail'in yardım filosuna düzenlediği dokuz kişinin ölümüyle sonuçlanan baskının sembol ismi hâline gelmiştir.

20 Ekim 1991'de New York'ta doğdu. Daha sonra ailesiyle beraber Kayseri'ye yerleşti. Kayseri Özel Hisarcıklıoğlu Fen Lisesi son sınıf öğrencisiydi ve iki yıldır üniversite sınavlarına hazırlanıyordu. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olan Doğan, yabancı uyruklu öğrenci statüsünden dolayı 18 Nisan 2010'da Yabancı Öğrenci Sınavı'na girdi. Hedefi Tıp Fakültesi'nde okumaktı.

Babası Ahmet Doğan, Erciyes Üniversitesi'nde öğretim üyesidir.

Mayıs 2010'da İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllüsü olarak İsrail ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım götüren Gazze filosunda yer aldı. Uluslararası sularda İsrail'in terör saldırısına maruz kalan Mavi Marmara gemisinde İsrail askerlerinin saldırısıyla hunhaeca şehid edildi. Adli Tıp raporuna göre, Doğan 45 cm'den daha kısa bir mesafeden yüzünden, kafasının arkasından, iki kez bacağından ve bir kez de sırtından olmak üzere toplam 5 kez vurulmuştu.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin hazırladığı rapora göre Furkan Doğan, terörist İsrail komandoları tarafından "infaz" yöntemiyle öldürüldü. Raporda, 19 yaşındaki Furkan Doğan'ın elindeki küçük kamera ile çekim yaparken iki kere kafasından olmak üzere defalarca vurulduğu ifade edildi. Adli tıp raporundan yola çıkarak Furkan Doğan'ın güvertede bilinci açık ya da yarı bilinçli bir zaman yattığını ve daha sonra yüzünden vurulduğu tespit edildi.

Furkan Doğan, öldürülmeden kısa süre önce not defterine şu satırları yazmıştır:

'Şehadet şerbetine son saatler. Var mı daha güzel şey? Varsa o da sadece annemdir, ama ondan emin değilim. İkisinin kıyası çok zor. Şehadet mi annem mi? Salon boşaldı ve şu ana kadar olmayan bir ciddiyet, bir anda herkesi kapladı.'

Doğan'ın cenazesi 4 Haziran 2010 Hunat Camii'nde kalabalık bir halk topluluğu tarafından kılınan cenaze namazının ardından Kayseri'nin Talas ilçesinde toprağa verildi. Talas ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde bulunan bu mezarlığın adı "Şehit Furkan Doğan Mezarlığı" olarak değiştirilmiştir.