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Mavi Marmara Şehidi Furkan Doğan'ın 15. Yılı: Unutulmaz Bir Hatıra

Bugün, 31 Mayıs 2025, Mavi Marmara şehidi Furkan Doğan'ın şehadetinin 15. yıl dönümü. Bu özel günde, Furkan ve diğer şehitlerin hatırası bir kez daha anılıyor. Ahmet Doğan, oğlu Furkan'ın anısına duyduğu özlemi ve Filistin halkının yaşadığı acıları dile getirdi.

Mavi Marmara Şehidi Furkan Doğan'ın 15. Yılı: Unutulmaz Bir Hatıra

Mavi Marmara Şehidi Furkan Doğan'ın Babası Ahmet Doğan'ın Duygusal Paylaşımı:

"Mazlum ve mağdur Filistin halkının haykırışına, esir Kudüs’ün sessiz çığlığına, mahkûm Gazze’nin çağrısına bir ses verişti Mavi Marmara ve şehitleri. İşte bu yüzden ölümsüzdüler, unutulmazdılar; bu ümmetin onuru ve şerefidirler."

Bu anlamlı mesaj, sadece Furkan Doğan’ın değil, tüm Mavi Marmara şehitlerinin anısını yaşatmakta ve onların uğruna mücadele ettikleri değerlere ışık tutmaktadır. Rabbim, Furkanımızın ve tüm Mavi Marmara şehitlerinin şehadetini kabul etsin.

Haber Merkezi

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