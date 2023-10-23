Mavi yeşil bir dünya için yarıştılar

Talas Belediyesi tarafından gençlerin çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlenen 100. Yıl Liseler Arası Mavi Yeşil Dünya Çevre Bilgi Yarışması sona erdi. Yarışmada birinciliği Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elde ederken, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, dereceye giren öğrencilere tablet, bileklik ve taşınabilir bellek hediye etti.

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  • 23.10.2023 14:21
  • Güncelleme: 23.10.2023 15:16
Mavi yeşil bir dünya için yarıştılar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi tarafından gençlerin çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlenen 100. Yıl Liseler Arası Mavi Yeşil Dünya Çevre Bilgi Yarışması sona erdi. Yarışmada birinciliği Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elde ederken, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, dereceye giren öğrencilere tablet, bileklik ve taşınabilir bellek hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerindeki Sıfır Atık Projesine destek kapsamında düzenlenen 100. Yıl Liseler Arası Mavi Yeşil Dünya Çevre Bilgi Yarışmasının birincisi belli oldu. 12 okulun katıldığı yarışmanın belediye meclis salonundaki finalinde Ömer Serpil Özberber Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Talas Şehit Mahmut Yıldırım Anadolu Lisesi kıyasıya yarıştı. Çekişmeli geçen yarışmanın sonunda Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ipi göğüsledi. Yarışmada Ömer Serpil Özberber Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu ikinci olurken, Talas Şehit Mahmut Yıldırım Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu. Programın açılışında konuşan Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı, yarışmanın güzel bir amaca hizmet ettiğini belirterek, “Özellikle çevre konusunda duyarlılıklarını bizzat hissettiğimiz Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın Bey’e teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, çevrenin öneminin koronavirüs döneminde anlaşıldığını ifade ederek, “Çevreyi oluşturan toprak, su, hava ve ateş olmazsa olmazlarımız. Su ve toprağı yok edersek, tekrar dönüşüm haline gelmeyecek şekle sokarsak imkanı kullanmış olmuyoruz. Bu durum ülkemiz ve dünyamız için böyle. Çevre bilinci bu anlamda çok önemli. Gençlerimizin çocuklarımızın hepimizin bu konuda daha bilinçlenmesi noktasında adımlar atmak durumundayız. Bir vatan toprağını nasıl aziz biliyorsak bir bardak suyu da, her hangi bir malzemeyi de dikkatli kullanmalıyız. Yarışmaya katılan müdürlerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu. Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de, birey olarak bilinçlenmenin son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, “Yöneticilerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, bilim insanların çabalarıyla birlikte bizlerin bilinçlenmesi dünyamızı korumak için önemli. Ben sayın belediye başkanımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bu güzel organizasyon için teşekkür ediyorum. Öğrencilere başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Yarışmanın sonunda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın dereceye giren öğrencilere tablet, akıllı bileklik ve taşınabilir bellekten oluşan çeşitli hediyeler ile plaket verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı da Başkan Yalçın’a organizasyon için teşekkür plaketi takdim etti.

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İHA

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