Max Gradel, Sivasspor'a veda etti

Sivasspor'da beşinci ayrılık gerçekleşti. Kırmızı-beyazlı kulüp ile yollarını ayıran ve Gaziantep FK ile anlaşan Max Gradel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takıma veda etti.

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  • 25.07.2023 19:35
  • Güncelleme: 25.07.2023 19:35
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Max Gradel, Sivasspor'a veda etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivasspor’da beşinci ayrılık gerçekleşti. Kırmızı-beyazlı kulüp ile yollarını ayıran ve Gaziantep FK ile anlaşan Max Gradel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takıma veda etti.

Sivasspor ile yollarını ayıran deneyimli oyuncu Max Gradel, takıma veda etti. Gaziantep FK ile anlaşan 35 yaşındaki orta saha, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Sivasspor camiası, birlikte geçirdiğimiz 3 sezonun ardından veda zamanı. Başta Mecnun Otyakmaz başkanım, Erdal Sarılar Asbaşkanım ve beni buraya getiren Rıza Çalımbay hocam olmak üzere yönetimimize, takım arkadaşlarıma, kulüp personelimize ve büyük Sivasspor taraftarlarına teşekkür etmek istiyorum. Sivasspor forması giymek benim için büyük bir gurur ve onur kaynağı olmuştur. Ligde ve Avrupada başarılı sezonlar geçirdik ve kulüp tarihindeki ilk kupayı kazanan takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Sizleri çok seviyorum.”

İHA

Kayseri Gündem
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