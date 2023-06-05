Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre mayısta tüketici enflasyonu aylık yüzde 0,04, yıllık yüzde 39,59 oldu. Akademisyenlerden oluşturulan Enflasyon Araştırma Grubu'na (ENAG) göre ise mayısta tüketici fiyatları aylık yüzde 5,68, yıllık yüzde 105,45 oranında arttı.

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  • 05.06.2023 10:37
  • Güncelleme: 05.06.2023 10:37
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Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK, 2023 yılı mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Verilere göre tüketici fiyatları mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,04, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 63,72 olarak gerçekleşti.

TÜİK nisan ayında aylık enflasyonu yüzde 2,39, yıllık enflasyonu yüzde 43,68 olarak açıklamıştı.

ARTIŞIN EN FAZLA OLDUĞU SEKTÖR LOKANTA ve KONAKLAMA  

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 19,49 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 68,98 ile lokanta ve oteller oldu.

ENAG’A GÖRE MAYIS ENFLASYONU

Akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da mayıs ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Doğal gaz fiyatının Mayıs ayında 0 (sıfır) lira olduğu dikkate alınarak ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mayıs ayında yüzde 5,68 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 105,45 olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs dönemi enflasyon oranı ise yüzde 36,59 oldu.

1ha

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