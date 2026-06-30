  • Haberler
  • Gündem
  • Mayıs ayı işsizlik oranı yüzde 8,2 seviyesinde kaldı

Mayıs ayı işsizlik oranı yüzde 8,2 seviyesinde kaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayında işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, mayıs ayında bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 8,2 seviyesinde kaldı.

Mayıs ayı işsizlik oranı yüzde 8,2 seviyesinde kaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, mayısta bir önceki aya kıyasla 9 bin artarak, 2 milyon 883 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 8,2 seviyesinde kaldı.
İşsizlik oranı ise geçen yılın aynı ayına göre ise 0,2 puan azaldı. Bu oran erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 10,5 oldu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Talas'tan Bosna Hersek'e Gönül Köprüsü
Talas’tan Bosna Hersek’e Gönül Köprüsü
KAYMEK'ten TYT-LGS-YDS Yaz Kursları
KAYMEK'ten TYT-LGS-YDS Yaz Kursları
Sahabiye'de 3. Etap Uzlaşma Görüşmeleri Başladı
Sahabiye’de 3. Etap Uzlaşma Görüşmeleri Başladı
Göz Tembelliğine 'Oyun Gibi' Teknolojik Çözüm
Göz Tembelliğine 'Oyun Gibi' Teknolojik Çözüm
İncesu Kırsalına 17.5 milyon Liralık Sıcak Asfalt
İncesu Kırsalına 17.5 milyon Liralık Sıcak Asfalt
Mayıs Ayında Kayseri'den 303 Milyon Dolar İhracat Gerçekleştirildi
Mayıs Ayında Kayseri’den 303 Milyon Dolar İhracat Gerçekleştirildi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!