Mayıs ayı işsizlik oranı yüzde 8,2 seviyesinde kaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, mayısta bir önceki aya kıyasla 9 bin artarak, 2 milyon 883 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 8,2 seviyesinde kaldı.

İşsizlik oranı ise geçen yılın aynı ayına göre ise 0,2 puan azaldı. Bu oran erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 10,5 oldu.