  • Haberler
  • Gündem
  • Mayıs ayı kira zam oranı yüzde 32,43 olarak belirlendi

Mayıs ayı kira zam oranı yüzde 32,43 olarak belirlendi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Mayıs 2026'da uygulanacak kira artış oranı yüzde 32,43 olarak belirlendi.

Mayıs ayı kira zam oranı yüzde 32,43 olarak belirlendi

2026 Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı nisan ayı enflasyon verilere göre kira artışında uygulanacak tavan oran yüzde 32,43 olarak hesaplandı.
Geçtiğimiz nisan ayında kira artış tavanı yüzde 32,82 olarak uygulanmıştı. Mayıs ayında belirlenen oranla birlikte kira artışlarında sınırlı bir düşüş yaşandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Eski Sanayi Karşısındaki 175 daire 14 dükkan için kat karşılığı ihale yapılacak
Eski Sanayi Karşısındaki 175 daire 14 dükkan için kat karşılığı ihale yapılacak
Kayseri Resmen 2029 Dünya Spor Başkenti
Kayseri Resmen 2029 Dünya Spor Başkenti
Yahyalı'ya Mayıs Karı
Yahyalı’ya Mayıs Karı
Batman Üniversitesi'nde IFEST 2026: Hakan Topuzoğlu
Batman Üniversitesi'nde IFEST 2026: Hakan Topuzoğlu
Nisan ayı enflasyonu aylık %4,18 arttı
Nisan ayı enflasyonu aylık %4,18 arttı
Can Deveci: 'Bölgenin tek çıkış yolu, bölge ülkelerinin bir araya gelmesidir'
Can Deveci: ‘Bölgenin tek çıkış yolu, bölge ülkelerinin bir araya gelmesidir’
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!