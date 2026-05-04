Mayıs ayı kira zam oranı yüzde 32,43 olarak belirlendi
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Mayıs 2026'da uygulanacak kira artış oranı yüzde 32,43 olarak belirlendi.
2026 Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı nisan ayı enflasyon verilere göre kira artışında uygulanacak tavan oran yüzde 32,43 olarak hesaplandı.
Geçtiğimiz nisan ayında kira artış tavanı yüzde 32,82 olarak uygulanmıştı. Mayıs ayında belirlenen oranla birlikte kira artışlarında sınırlı bir düşüş yaşandı.