Mayıs Ayında Kayseri’den 303 Milyon Dolar İhracat Gerçekleştirildi

Büyüksimitci, ihracatın nisan ayına göre yüzde 16,49, geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 12,57 oranında düşerek 302 milyon 917 bin 841 dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Mart ayında Kayseri’den 143 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini belirten Büyüksimitci, en fazla ihracat yapılan ülkelerin sırasıyla Almanya, Avusturya ve ABD olduğunu ifade ederek, ihracatta öne çıkan sektörlerin ise kablo, mobilya ve elektrikli ev aletleri olduğunu vurguladı.

Büyüksimitci, ihracattaki aylık bazlı gerilemenin nedenlerine de değinerek, özellikle uzun bayram tatillerinin üretim ve sevkiyat takviminde yarattığı yavaşlamanın bu düşüşte etkili olduğunu ifade etti. İş günlerindeki azalma ve lojistik süreçlerdeki geçici duraksamaların da ihracat rakamlarına yansıdığını belirtti.

Küresel ölçekte yaşanan gelişmelere de dikkat çeken Büyüksimitci, özellikle Orta Doğu’da artan jeopolitik tansiyonun ardından sağlanan kısmi iyileşme ve barış ortamına yönelik olumlu adımların, bölge ticaretinde yeniden hareketlilik oluşturmasını beklediklerini söyledi. Bu sürecin, Türkiye’nin ihracat pazarları açısından da önemli fırsatlar barındırdığına işaret etti.

Öte yandan ihracatçıların finansmana erişimi, maliyet baskıları ve rekabet gücü gibi alanlarda çeşitli destek mekanizmalarına ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Büyüksimitci, mevcut desteklerin sürdürülmesinin ve geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Özellikle üretim, istihdam ve ihracat odaklı politikaların güçlendirilmesinin, Kayseri’nin dış ticaret performansına doğrudan katkı sağlayacağını belirtti.

Büyüksimitci, tüm bu zorluklara rağmen Kayseri sanayisinin üretim kapasitesi, girişimcilik ruhu ve ihracat tecrübesiyle yoluna kararlılıkla devam ettiğini, yılın kalan döneminde daha dengeli ve güçlü bir ihracat performansı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.