Mayıs ayının en çok satan otomobil markaları belli oldu
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği(ODMD) tarafından yayınlanan verilere göre 2026 yılı Mayıs ayı içerisinde en çok satışı yapılan otomobil markaları belli oldu.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği(ODMD) tarafından 2026 yılı Mayıs ayı içerisinde en çok satışı yapılan hafif ticari otomobil ve binek otomobil modellerine ilişkin veriler yayınlandı. Buna göre en çok satılan otomobil modeli 10 bin 926 adet ile Renault oldu. Volkswagen 7 bin 374 adet ile ikinci, FIAT 6 bin 310 adet satış ile üçüncü sırada yer aldı.
2026 yılı Mayıs ayı içerisinde en çok satılan otomobil ve satış adetleri ise şu şekilde;
1.RENAULT: 10.926
2.VOLKSWAGEN: 7.374
3.FIAT: 6.310
4.PEUGEOT: 5.616
5.HYUNDAI: 5.485
6.FORD: 5.108
7.TOYOTA: 4.779
8.CITROEN: 3.601
9.TOGG: 3.505
10.OPEL: 3.251
En çok satışı yapılan yerli otomobil markaları ise şu şekilde;
RENAULT: 8.866
HYUNDAI: 3.597
TOYOTA: 3.546
TOGG: 3.505
FIAT: 2.771
En çok satışı yapılan yerli hafif ticari otomobil markaları da şu şekilde;
FORD: 1.907
FIAT: 670
VOLKSWAGEN: 386
OPEL: 200
PEUGEOT: 188
CITROEN: 172
TENAX: 80
ISUZU: 32