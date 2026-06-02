Mayıs ayının en çok satan otomobil markaları belli oldu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği(ODMD) tarafından 2026 yılı Mayıs ayı içerisinde en çok satışı yapılan hafif ticari otomobil ve binek otomobil modellerine ilişkin veriler yayınlandı. Buna göre en çok satılan otomobil modeli 10 bin 926 adet ile Renault oldu. Volkswagen 7 bin 374 adet ile ikinci, FIAT 6 bin 310 adet satış ile üçüncü sırada yer aldı.

2026 yılı Mayıs ayı içerisinde en çok satılan otomobil ve satış adetleri ise şu şekilde;

1.RENAULT: 10.926

2.VOLKSWAGEN: 7.374

3.FIAT: 6.310

4.PEUGEOT: 5.616

5.HYUNDAI: 5.485

6.FORD: 5.108

7.TOYOTA: 4.779

8.CITROEN: 3.601

9.TOGG: 3.505

10.OPEL: 3.251

En çok satışı yapılan yerli otomobil markaları ise şu şekilde;

RENAULT: 8.866

HYUNDAI: 3.597

TOYOTA: 3.546

TOGG: 3.505

FIAT: 2.771

En çok satışı yapılan yerli hafif ticari otomobil markaları da şu şekilde;

FORD: 1.907

FIAT: 670

VOLKSWAGEN: 386

OPEL: 200

PEUGEOT: 188

CITROEN: 172

TENAX: 80

ISUZU: 32