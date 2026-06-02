  • Mayıs ayının en çok satan otomobil markaları belli oldu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği(ODMD) tarafından yayınlanan verilere göre 2026 yılı Mayıs ayı içerisinde en çok satışı yapılan otomobil markaları belli oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği(ODMD) tarafından 2026 yılı Mayıs ayı içerisinde en çok satışı yapılan hafif ticari otomobil ve binek otomobil modellerine ilişkin veriler yayınlandı. Buna göre en çok satılan otomobil modeli 10 bin 926 adet ile Renault oldu. Volkswagen 7 bin 374 adet ile ikinci, FIAT 6 bin 310 adet satış ile üçüncü sırada yer aldı.

2026 yılı Mayıs ayı içerisinde en çok satılan otomobil ve satış adetleri ise şu şekilde;
1.RENAULT: 10.926  
2.VOLKSWAGEN: 7.374  
3.FIAT: 6.310  
4.PEUGEOT: 5.616  
5.HYUNDAI: 5.485  
6.FORD: 5.108  
7.TOYOTA: 4.779  
8.CITROEN: 3.601  
9.TOGG: 3.505  
10.OPEL: 3.251  

En çok satışı yapılan yerli otomobil markaları ise şu şekilde;
RENAULT: 8.866  
HYUNDAI: 3.597  
TOYOTA: 3.546  
TOGG: 3.505  
FIAT: 2.771  

En çok satışı yapılan yerli hafif ticari otomobil markaları da şu şekilde;
FORD: 1.907   
FIAT: 670   
VOLKSWAGEN: 386  
OPEL: 200  
PEUGEOT: 188  
CITROEN: 172  
TENAX: 80  
ISUZU: 32

Haber Merkezi

Kartal Kavşağı Yapımı Son Sürat Devam Ediyor
Kayseri'de 5 Mahallede Ara Seçim Heyecanı
Kayseri'de Cami Tuvaletine Zarar Verildi
Otomobil İle Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
İncesu Marina 3. Kamp ve Karavan Festivali'ne Hazırlanıyor
Kayseri Ulaşım'da TROY Ayrıcalığı
