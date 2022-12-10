Mazgalın çalınma anı kamerada

. Olay, merkez Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Demokrasi Mahallesi’nde meydana geldi. TOKİ 8’nci etap bölgesinde bir vatandaş aracıyla mazgalın yanına gelerek durdu. Aracından inen kişi önce ceketini çıkartıp arka koltuğa attı. Ardından da mazgal kapağını yerinden sökerek araca yükledi. Hırsız, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Şahsın hırsızlık anları. Bölgedeki güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Olayı gören çevre sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirirken, güvenlik görevlileri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.