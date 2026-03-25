Mazıdağ Fosfatspor - Erciyes 38 FK: 2-0

Erciyes 38 FK, TFF 3'üncü Ligi 26'ncı hafta maçında bugün Mardin deplasmanında Mazıdağ Fosfatspor'a 2-0'lık sonuçla yenildi.

Ligde çıktığı son 4 maçtan 8 puan toplayan Erciyes 38 FK, bugün Mardin deplasmanında Mazıdağ Fosfatspor’a konuk oldu. Ev sahibi takım ilk yarıyı 8’inci dakikada penaltıdan kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı. Ev sahibi takım 66’ncı dakikada ikinci golünü attı. Erciyes 38 FK, müsabakayı 2-0’lık sonuçla kaybetti. 
 

MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: Kızıltepe ilçe
HAKEMLER:  Ertuğrul Kösterelioğlu, Hasan Hüseyin Tetik, Semih Tuna
MAZIDAĞI FOSFATSPOR: Ali – Ahmet, Tolga, Özgür, Melik Ahmet, Hasan (Dk.80 Mehmet Ali), Erdi, Mehmet Aslan (Dk.89 Mehmet Bağcı), Nurettin (Dk.80 Murat Berkan), Emrullah (Dk.46 Çağatay), Murat Elkatmış (Dk.90+2 Utkan)
ERCİYES 38 FK: Burak Kadem –Utkan (Dk.72 Caner), Muhammed, Utku, Ahmet Kağan (Dk.68 Eren), Çağrı Yağız (Dk.72 Ethem), Mehmet (Dk.72 Ali), Güney, Serdar, Hüseyin (Dk.61 Fatih), Artun
GOLLER: Dk.8 Murat – penaltıdan ve Dk.66 Hasan (Mazıdağ Fosfatspor)
SARI KART: Melik Ahmet (Mazıdağ Fosfatspor) Mehmet, Utku, Muhammed (Erciyes 38 FK)

Haber Merkezi

