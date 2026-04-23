Mazıdağı Fosfat Spor-Erciyes38 FK: 1-1
3'üncü Lig play-off mücadelesinin ilk maçında Erciyes38 FK deplasmanda karşılaştığı Mazıdağı Fosfat Spor ile 1-1 berabere kaldı.
3’üncü Lig play-off mücadelesinin ilk maçında Mazıdağı Fosfat Spor ile Erciyes38 FK karşı karşıya geldi. Mardin’de oynanan mücadeleye ev sahibi Mazıdağı Fosfat Spor Ali, Özgür, Melik, Tolga, Ahmet, Erdi, Alperen, Mehmet, Emrullah, Hasan ve Murat 11’i ile çıktı. Konuk ekip Erciyes 38 FK ise Kadem, Güney, Çağrı, Artun, Ahmet, Serdar, Muhammed, Mehmet, Utku, Caner ve Utkan 11’i ile oynadı. Karşılaşmanın ilk yarısı gol sesi çıkmayınca 0-0 eşitlikle bitti. Karşılaşmanın 54’üncü dakikasında Erciyes38 FK futbolcusu Çağrı, takımını 1-0 öne geçirdi. 78’inci dakikada Mazıdağı Fosfat Sporlu futbolcu Murat takımına eşitliği getiren golü attı. Mücadelede başka gol olmayınca 1-1 eşitlikle sona erdi.
İki takım arasındaki rövanş müsabakası 27 Nisan günü saat 20.00'de Kayseri’de oynanacak.
