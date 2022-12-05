Mazlumder eğitim seminerleri başladı

Aralık ayından başlayıp 2 ay boyunca devam edecek (8 hafta) seminerlerde her hafta sonu insanımız için vazgeçilmez olan ayrı bir hak konusu hukukçular, yöneticiler ve yetkililer tarafından sunulacak. Sunu sonunda katılımcıların sorularına açıklayıcı cevaplar verilecek.

8 hafta sürecek insan hakları okulu seminerlerinin ilki 3 Aralık Cumartesi günü Memur Sen toplantı salonunda gerçekleşti. İlk seminerin konusu insan hakları nedir, hukuk ve dinde karşılığı nedir? sunucusu ise Avukat Ferhat Çakır oldu.

Avukat Ferhat Çakır belgelerle yaptığı sunumunda dünyaya gelen her insanın yaşamak, maddi ve manevi varlığını geliştirerek hayatta kalma fıtratında olduğunu hukuki metinlerin ve dini emirlerin bu fıtratın gerçekleşmesi için kurallar koyduğunu bildirdi.

Batı toplumlarında ve hukukunda insan haklarının gündeme gelmesinin 1200'lü yıllarda İngiltere'de başladığını sonra diğer ülkelere yayıldığını söyleyen Avukat Çakır, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 1948'lerde ilan edildiğini söyledi.

Dini metinlere bakıldığında insanların haklarını korumaya yönelik emir ve tavsiyelerin batıdan çok önce Kur'an-ı Kerim ve Veda Hutbesinde yer aldığını bildiren Çakır, bu konuda her şeyin kaynağının Batı toplumları olmadığını, böyle zannetmenin bir yanılgı olduğunu bildirdi.

Veda Hutbesinde kadın erkek hakları, ticaret hayatı ve toplum düzeninin sağlanması için çok önemli emir ve tavsiyelerin olduğunu söyleyen Çakır, bu metin 1400 yıl önce ilan edilen bir insan hakları bildirgesi hükmündedir dedi.

Bugün yaşanan sıkıntıların yasalarla ve dini emirlerle belirlenen hakların uygulamada hayata geçirilememesi olduğunu bildiren Çakır, yönetici ve yönetilenler yasaların emrine razı olabilseler toplumdaki problemlerin çoğunun biteceğini sözlerine ekledi.

Dolu dolu geçen program sorulan sorulara Avukat Çakır'ın verdiği cevaplarla sona erdi.

