Mazlumder eğitim seminerleri başladı

MAZLUMDER Kayseri Şubesinin üye ve gönüllülerini bilgi ve bilinçlendirmek için düzenlediği insan hakları okulu seminerleri başladı.

PAYLAŞ
  • 05.12.2022 15:19
  • Güncelleme: 05.12.2022 15:19
Mazlumder eğitim seminerleri başladı

Aralık ayından başlayıp 2 ay boyunca devam edecek (8 hafta) seminerlerde her hafta sonu insanımız için vazgeçilmez olan ayrı bir hak konusu hukukçular, yöneticiler ve yetkililer tarafından sunulacak. Sunu sonunda katılımcıların sorularına açıklayıcı cevaplar verilecek.

8 hafta sürecek insan hakları okulu seminerlerinin ilki 3 Aralık Cumartesi günü Memur Sen toplantı salonunda gerçekleşti. İlk seminerin konusu insan hakları nedir, hukuk ve dinde karşılığı nedir? sunucusu ise Avukat Ferhat Çakır oldu.

Avukat Ferhat Çakır belgelerle yaptığı sunumunda dünyaya gelen her insanın yaşamak, maddi ve manevi varlığını geliştirerek hayatta kalma fıtratında olduğunu hukuki metinlerin ve dini emirlerin bu fıtratın gerçekleşmesi için kurallar koyduğunu bildirdi.

Batı toplumlarında ve hukukunda insan haklarının gündeme gelmesinin 1200'lü yıllarda İngiltere'de başladığını sonra diğer ülkelere yayıldığını söyleyen Avukat Çakır, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 1948'lerde ilan edildiğini söyledi.

Dini metinlere bakıldığında insanların haklarını korumaya yönelik emir ve tavsiyelerin batıdan çok önce Kur'an-ı Kerim ve Veda Hutbesinde yer aldığını bildiren Çakır, bu konuda her şeyin kaynağının Batı toplumları olmadığını, böyle zannetmenin bir yanılgı olduğunu bildirdi.

Veda Hutbesinde kadın erkek hakları, ticaret hayatı ve toplum düzeninin sağlanması için çok önemli emir ve tavsiyelerin olduğunu söyleyen Çakır, bu metin 1400 yıl önce ilan edilen bir insan hakları bildirgesi hükmündedir dedi.

Bugün yaşanan sıkıntıların yasalarla ve dini emirlerle belirlenen hakların uygulamada hayata geçirilememesi olduğunu bildiren Çakır, yönetici ve yönetilenler yasaların emrine razı olabilseler toplumdaki problemlerin çoğunun biteceğini sözlerine ekledi.

Dolu dolu geçen program sorulan sorulara Avukat Çakır'ın verdiği cevaplarla sona erdi.
 

Kurumsal Haber

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Develi'de zabıta ekiplerinden 'fiyat denetimi'

Develi'de zabıta ekiplerinden 'fiyat denetimi'

Hazırlık Maçı: Kayserispor: 2 - Saarbrüken: 1

Hazırlık Maçı: Kayserispor: 2 - Saarbrüken: 1

ERÜ Hastaneleri, Kalite Değerlendirmesinden Başarıyla Geçti

ERÜ Hastaneleri, Kalite Değerlendirmesinden Başarıyla Geçti

Altın rekor tazelemeye devam ediyor

Altın rekor tazelemeye devam ediyor

Güven timleri 1 haftada 2 bin 22 kişiyi sorguladı

Güven timleri 1 haftada 2 bin 22 kişiyi sorguladı

Kayseri'de 725 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kayseri'de 725 paket kaçak sigara ele geçirildi

Çok Okunanlar
1
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

2
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

3
Gülsoy ve Bulut ailelerinin mutlu günü

Gülsoy ve Bulut ailelerinin mutlu günü

4
Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar'a bağışladı

Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar’a bağışladı

5
ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

6
Bu kurstan mezun olanlar, daha bilinçli anne baba oluyor

Bu kurstan mezun olanlar, daha bilinçli anne baba oluyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
7 farklı suçtan 19 yıl hapis cezası ile aranan kişi yakalandı

7 farklı suçtan 19 yıl hapis cezası ile aranan kişi yakalandı

Kayseri Tanıtım Günleri Lansmanı yapıldı

Kayseri Tanıtım Günleri Lansmanı yapıldı

DAHA FAZLA
Üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli kovalama sonucu yakalandı

Üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli kovalama sonucu yakalandı

Bölgesel Amatör Lig: Hacılar Erciyesspor: 1 - Eskil Belediyespor: 2

Bölgesel Amatör Lig: Hacılar Erciyesspor: 1 - Eskil Belediyespor: 2

Kayseri'de 725 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kayseri'de 725 paket kaçak sigara ele geçirildi

Jandarma Kasım Ayında Terör Şüphelisi 15 Kişiyi Yakaladı

Jandarma Kasım Ayında Terör Şüphelisi 15 Kişiyi Yakaladı

Kayseri'de başını pres makinesine sıkıştıran işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de başını pres makinesine sıkıştıran işçi hayatını kaybetti