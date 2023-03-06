MAZLUMDER genel kurula gidiyor

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Kayseri Şubesi'nin, 12. Olağan Genel Kurulu 19 Mart Pazar günü yapılacak.

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  • 06.03.2023 09:54
  • Güncelleme: 06.03.2023 10:40
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MAZLUMDER genel kurula gidiyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Kayseri Şubesi’nin, 12. Olağan Genel Kurulu 19 Mart Pazar günü yapılacak.

MAZLUMDER Kayseri Şubesi 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Mart 2023 Pazar günü saat 11:00’de Kayseri Sivil Toplum Merkezi Salonu’nda yapılacak. Yeter sayısı oluşmaması durumunda 12. Olağan Genel Kurulun ikinci toplantısı 26 Mart 2023 Pazar günü, saat 11:00’de aynı yerde gerçekleştirilecek.

Olağan genel kurulun gündemi ise, yoklama ve açılış, şube başkanı ve protokol konuşmaları, divan heyetinin teşekkülü ve divana tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi, yönetim kurulu faaliyet raporunun, bilançonun okunması, müzakeresi ve ibraya sunulması, denetim kurulu raporlarının okunması, müzakeresi ve ibraya sunulması, tahmini bütçenin okunması ve oylamaya sunulması, yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile Genel Merkez Genel Kurulu Delegelerinin seçimi ve dilek ve temenniler şeklinde olacak.

İHA

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