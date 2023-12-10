Mazlumder İnsan Hakları Gecesi'nde Filistin Konuşuldu

MAZLUMDER'in geleneksel hâle getirdiği ''Gazze Soykırımı ve Asrın Felaketi Deprem'' temalı insan hakları gecesi Kayseri'de düzenlendi.

PAYLAŞ
  • 10.12.2023 22:01
  • Güncelleme: 10.12.2023 22:09
Mazlumder İnsan Hakları Gecesi'nde Filistin Konuşuldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Programa Türkiye’nin birçok ilinden MAZLUMDER gönüllüleri, birçok sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bazı siyasi partilerin il başkanları iştirak etti. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda günün anlam ve önemini içeren şiirler okunarak Filistin ve Gazze temalı ezgiler söylendi. Adaleti Savunanlar Derneği Kurucu Başkanı Diş Hekimi Kemal Mete, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu ve Eğitime Destek Platformu Başkanı Hacı Ali Çakıcı birer selamlama konuşması yaptı.

Misafir konuşmacılardan Lokantacılar ve Pastacılar Odası Kayseri Şube Başkanı Altan Aydemir kendilerine bağlı kuruluşlarda İsrail ürünleri ve İsrail’i destekleyen şirketlerin ürünlerini boykot ederek yerli ürünleri kullanmaya başladıklarını ifade etti.

Programa ev sahipliği yapan MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş MAZLUMDER’in Kayseri’deki kuruluşundan bu tarafa yaptığı faaliyetleri anlattı. MAZLUMDER Genel Başkanı Avukat Kaya Kartal, başta Filistin olmak üzere dünyada adaleti tesis etme ve mazlumların haklarını korumak için yılmadan çalıştıklarını ifade etti.

Genel Başkan Avukat Kaya Kartal ayrıca şunları dile getirdi: ‘’Ülkemiz içinde birçok hukuksuzluklar devam etmekte olup Sivas mazlumlarından 23’ü, 28 Şubat mahpuslarından 100’ün üzerinde mahpus yeniden yargılanmayı beklemektedir. Bunun dışında da kamu uygulamalarından dolayı birçok alanda insan hakları ihlalleri yaşanmaktadır. Biz bunları dile getirmeyelim mi?’’ diye konuştu.

Programın sonunda arama kurtarma ekipleri adına İHH Kayseri Arama Kurtarma Ekibi Lideri Ahmet Aydan Bekar ve Gazze’deki Filistin Doktorları Sendikası adına Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi doktorlarından Gazzeli Doktor Muhammed Almadka’ya 2023 insan hakları ödülleri takdim edildi.    

Haber Merkezi

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Yetim Yürekler Gülsün Derneği'nden motosiklet etkinliği

Yetim Yürekler Gülsün Derneği’nden motosiklet etkinliği

Zincirleme kazada 3 otomobil çarpıştı: yaralılar hastaneye kaldırıldı

Zincirleme kazada 3 otomobil çarpıştı: yaralılar hastaneye kaldırıldı

Pedal çevirerek İsrail vahşetini protesto ettiler

Pedal çevirerek İsrail vahşetini protesto ettiler

Bisiklet Pedallarını Özgür Filistin için Çevirdiler

Bisiklet Pedallarını Özgür Filistin için Çevirdiler

Sarız'da doğalgaz için ilk adım atıldı

Sarız'da doğalgaz için ilk adım atıldı

Tarihçi Mustafa Cingil, 'Yazının icadı kurban geleneğinden geliyor'

Tarihçi Mustafa Cingil, “Yazının icadı kurban geleneğinden geliyor”

Çok Okunanlar
1
Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

2
Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

3
Gesi'de başına keserle vurularak öldürülen kadının komşusu İ.K. ve 2 oğlu gözaltına alındı

Gesi’de başına keserle vurularak öldürülen kadının komşusu İ.K. ve 2 oğlu gözaltına alındı

4
Aile ve sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyt Özdemir Ankara İl Müdürü oldu

Aile ve sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyt Özdemir Ankara İl Müdürü oldu

5
Hastane Caddesi Teksas'a döndü: Silahlı çatışma 2 ölü

Hastane Caddesi Teksas'a döndü: Silahlı çatışma 2 ölü

6
Prematüre bebeklere ilk 1 yıl takviye çok önemli

Prematüre bebeklere ilk 1 yıl takviye çok önemli

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eğitimci Merve Gülcemal, ERVA'da 'Edeb'i Anlattı

Eğitimci Merve Gülcemal, ERVA'da 'Edeb'i Anlattı

Mazlumder İnsan Hakları Gecesi'nde Filistin Konuşuldu

Mazlumder İnsan Hakları Gecesi'nde Filistin Konuşuldu

DAHA FAZLA
Ivo Viera: 'Kayserispor hak ederek maçı kazandı'

Ivo Viera: 'Kayserispor hak ederek maçı kazandı'

Recep Uçar: 'İnanılmaz anlamlı bir galibiyet'

Recep Uçar: 'İnanılmaz anlamlı bir galibiyet'

Ziyarete gelen ailesi şoku yaşadı: Tavana asılı halde buldular

Ziyarete gelen ailesi şoku yaşadı: Tavana asılı halde buldular

Kayserispor, 3 puanı alan taraf oldu

Kayserispor, 3 puanı alan taraf oldu

Bravo Gençler! Kayserispor: 2 - Pendikspor: 0

Bravo Gençler! Kayserispor: 2 - Pendikspor: 0