Mazlumder İnsan Hakları Gecesi'nde Filistin Konuşuldu

Programa Türkiye’nin birçok ilinden MAZLUMDER gönüllüleri, birçok sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bazı siyasi partilerin il başkanları iştirak etti. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda günün anlam ve önemini içeren şiirler okunarak Filistin ve Gazze temalı ezgiler söylendi. Adaleti Savunanlar Derneği Kurucu Başkanı Diş Hekimi Kemal Mete, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu ve Eğitime Destek Platformu Başkanı Hacı Ali Çakıcı birer selamlama konuşması yaptı.

Misafir konuşmacılardan Lokantacılar ve Pastacılar Odası Kayseri Şube Başkanı Altan Aydemir kendilerine bağlı kuruluşlarda İsrail ürünleri ve İsrail’i destekleyen şirketlerin ürünlerini boykot ederek yerli ürünleri kullanmaya başladıklarını ifade etti.

Programa ev sahipliği yapan MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş MAZLUMDER’in Kayseri’deki kuruluşundan bu tarafa yaptığı faaliyetleri anlattı. MAZLUMDER Genel Başkanı Avukat Kaya Kartal, başta Filistin olmak üzere dünyada adaleti tesis etme ve mazlumların haklarını korumak için yılmadan çalıştıklarını ifade etti.

Genel Başkan Avukat Kaya Kartal ayrıca şunları dile getirdi: ‘’Ülkemiz içinde birçok hukuksuzluklar devam etmekte olup Sivas mazlumlarından 23’ü, 28 Şubat mahpuslarından 100’ün üzerinde mahpus yeniden yargılanmayı beklemektedir. Bunun dışında da kamu uygulamalarından dolayı birçok alanda insan hakları ihlalleri yaşanmaktadır. Biz bunları dile getirmeyelim mi?’’ diye konuştu.

Programın sonunda arama kurtarma ekipleri adına İHH Kayseri Arama Kurtarma Ekibi Lideri Ahmet Aydan Bekar ve Gazze’deki Filistin Doktorları Sendikası adına Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi doktorlarından Gazzeli Doktor Muhammed Almadka’ya 2023 insan hakları ödülleri takdim edildi.