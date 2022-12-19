Mazlumder İnsan Haklarını ele aldı

10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla Mimarsinan Park Kafe’de düzenlenen kahvaltılı toplantıda konuşan Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, bir yıl içinde dünyada ve ülkemizde meydana gelmiş bulunan insan hakları ihlallerinden bahsederek şunları söyledi: "10 Aralık 2021 İnsan Hakları Günü'nden bugüne yeryüzünde insanlığın ve haklarının korunması adına kayıt düşecek bir ilerleme görülmedi. Dünyanın özellikle Asya, Avrupa, Afrika gibi eski merkezleri ile Amerika gibi yeni bölümünde insanlık kan, gözyaşı, açlık, yoksulluk, katliam, işkence, yerinden edilme, çöllerde denizlerde ölüme, öldürülmeye, aç, çıplak, yoksul, susuz kalmaya devam ediyor. Mazlumder Kayseri Şubesi olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukukun içinde ve toplum vicdanının talepleri doğrultusunda zalime karşı mazlumun yanında olmaya, hakkı ve adaleti haykırıp talep etmeye devam edeceğiz."

Toplantıya konuk olarak çağırılan Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu da yüzyıllardır Avrupa’da meydana gelen insan hakları ihlalleri konusuna dikkat çekerek, Avrupa’nın insan hakları karnesinin olumsuzluklarla dolu olduğunu, onun için insan hakları beyannamesi ile bunu gidermeye çalıştığını ifade etti.

İnsan Hakları ihlalleri’nin yerel boyutlarını ele alan Gazeteci Yazar Mehmet Göktaş da, 28 Şubat sürecinde yaşanan insan hakları ihlallerinden örnekler vererek, eski Türkiye’de devleti halkına karşı korumak için Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nin kurulduğunu, halbuki devlete karşı insanları korumak için İnsan Güvenlik Mahkemelerinin kurulması gerektiğini belirtti.

Toplantının öğle sonundaki konuşmacısı ise eski İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven oldu. Prof. Dr. Şahin Güven de İnsan Hakları ve kul hakkı boyutunda İslam’ın insan hakları beyannamesi olan Veda Hutbesi’ni konu alan bir konuşma yaptı.

