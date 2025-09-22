MAZLUMDER Kayseri'de Bir Araya Geldi: Şehrin Kültürel Mirasını gezdiler

Toplantının ilk gününde, yeni seçilen Şube ve Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri tanıtıldı. Açılış konuşmasını yapan MAZLUMDER Genel Başkanı Avukat Kaya Kartal, Kayseri Şubesi'ne ve katılımcılara teşekkür etti.

Kayseri Şubesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, MAZLUMDER’in şubesi olan tüm illerden katılımcılar iştirak etti. Etkinlik, Kayseri Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli'nde yapıldı.

Gündem maddeleri arasında önemli konular yer aldı:

- Terörsüz Türkiye çalışmaları hakkında bilgilendirme

- Genel başkan yardımcılarının faaliyet alanları üzerine bilgi paylaşımı

- İnsan hakları okulu ve seminerleri ile ilgili güncel durum

- Muhacirlerin boşalttığı adreslere yeni muhacirler alınmaması sorunu

- Yabancı uyruklu öğrencilere uygulanan yüksek harçlar meselesi

- Sivas olayları davasından tahliye olan vatandaşların durumu

- Küresel ısınma ve kuraklığa bağlı insan hakları ihlalleri

Toplantı, sabah saat 10.00'da başlayarak 16.30 civarında sona erdi. Katılımcılar, günün sonunda Kayseri'nin ünlü Develi Cıvıklısı lokantasında akşam yemeği ile ağırlandı. Toplantıya katılan 45 kişilik ekip, akşam yemeğinde bir araya geldi.

Toplantının açılışında, MAZLUMDER'in önceki dönem Şube Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Taş da katılarak misafirlere hoş geldiniz dedi ve “Dertli Yazılar” isimli kitabını hediye etti.

İkinci gün, katılımcılar Kayseri şehir merkezinde Kültür Yolu boyunca tarihi ve kültürel bir gezi gerçekleştirdi. Rehber Batuhan Bey’in önderliğinde Selçuklu Müzesi, Kurşunlu Camii, Camii Kebir, Milli Mücadele Müzesi, Hunat Camii ve Medresesi, Kayseri Kalesi, Arkeoloji Müzesi ve Sahabiye Medresesi ziyaret edildi.

Öğle yemeği, Talas'ta bulunan Kaygısızlar lokantasında ikram edildi. Gezi, Kayseri Şubesi'nin önceki başkanı Ahmet Taş’ın da katıldığı toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

MAZLUMDER Genel Başkanı Avukat Kaya Kartal, Kayseri Şube Başkanı Avukat Abdullah Kaya ve ekibine güzel ev sahipliği için teşekkür etti. Abdullah Kaya da tüm katılımcılara teşekkür ederek, Kayseri'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Toplantı ve etkinlikler, katılımcıların Kayseri’den ayrılmasıyla son buldu.