MAZLUMDER: 'Kürt Kadınlarını Hedef Alan Ayrımcı Söylem Kabul Edilemez'

MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Avukat Abdullah Kaya yaptığı açıklamada, Türkiye’nin uzun yıllar boyunca etnik aidiyetleri nedeniyle ayrımcılığa maruz kalan insanların acılarına tanıklık ettiğini belirterek, toplumsal etkisi yüksek kişilerin kullandığı dilin eşit yurttaşlık bilincini güçlendirmesi gerektiğini ifade etti. Açıklamada, “Kürt kimliğini ve Kürt kadınlarını hedef alan ifadelerin kamuoyunda rahatlıkla dile getirilebilmesi, ayrımcı zihniyetin hâlâ varlığını koruduğunu göstermektedir” denildi.

İnsan hakları hukukunun temel ilkelerinden olan eşitlik vurgulanarak, etnik köken, dil, kültür veya cinsiyet nedeniyle aşağılanmanın kabul edilemeyeceği ifade edildi. Açıklamada, “Kürt kadınlarını aşağılayan bu yaklaşım, toplumun farklı kesimleri arasında güvensizlik ve kutuplaşmayı derinleştirmektedir” denildi.

MAZLUMDER, etnik kimliği ve cinsiyeti hedef alan ifadelerin mizah kisvesi altında meşrulaştırılamayacağını belirterek, bu tür söylemlerin insan hakları ilkeleriyle bağdaşmadığını ve toplumsal eşitlik ile kardeşlik hukukuna zarar verdiğini vurguladı.

Açıklamanın sonunda, söz konusu ifadelerin yanlışlığının kabul edilmesi, Kürt kadınlarından ve Kürt halkından kamuoyu önünde özür dilenmesi ve toplumun hiçbir kesimini aşağılamayan bir kamusal dilin benimsenmesi talep edildi.

Av. Abdullah Kaya, MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı olarak, bu konudaki duruşlarını net bir şekilde ifade ettiklerini belirtti.