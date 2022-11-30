Mazlumder, üyelerini trenle gezdirdi

65 kişiden oluşan MAZLUMDER ekibi geçtiğimiz hafta sonu Erciyes Ekspresi ile Kayseri garından hareketle yola çıktı.

Yol boyunca İncesu, Yeşilhisar, Niğde, Ulukışla, Çifte Han, Pozantı gibi istasyonları geçen İç Anadolu ve Torosların doyumsuz manzaralarını sayısız tünelleri aşan Erciyes Ekspresi MAZLUMDER ekibini Hacıkırı istasyonuna ulaştırdı.

Hacıkırı istasyonunda trenden inen gezi grubu burada kendilerini bekleyen dolmuşlara binerek 1900'lü yıllarda Almanlara yaptırılan tarihi Varda Köprüsü'ne ulaştılar. Harika bir mühendislik eseri olan tamamen taşlardan yapılan Varda demiryolu köprüsü üzerinden karşıya geçen, köprünün ihtişamını gören Mazlumder ekibi hala insanoğluna hizmet veren köprüye hayran kaldılar, köprüyü gören cephelerden bol bol fotoğraf çektirdiler.



