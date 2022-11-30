Mazlumder, üyelerini trenle gezdirdi

MAZLUMDER Kayseri Şubesi üye ve gönüllüleri için trenle tarih ve tabiat gezisi düzenledi.

PAYLAŞ
  • 30.11.2022 13:42
  • Güncelleme: 30.11.2022 13:43
Mazlumder, üyelerini trenle gezdirdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

65 kişiden oluşan MAZLUMDER ekibi geçtiğimiz hafta sonu Erciyes Ekspresi ile Kayseri garından hareketle yola çıktı.

Yol boyunca İncesu, Yeşilhisar, Niğde, Ulukışla, Çifte Han, Pozantı gibi istasyonları geçen İç Anadolu ve Torosların doyumsuz manzaralarını sayısız tünelleri aşan Erciyes Ekspresi MAZLUMDER ekibini  Hacıkırı istasyonuna ulaştırdı.

Hacıkırı istasyonunda trenden inen gezi grubu burada kendilerini bekleyen dolmuşlara binerek 1900'lü yıllarda Almanlara yaptırılan tarihi Varda Köprüsü'ne ulaştılar. Harika bir mühendislik eseri olan tamamen taşlardan yapılan Varda demiryolu köprüsü üzerinden karşıya geçen, köprünün ihtişamını gören Mazlumder ekibi hala insanoğluna hizmet veren köprüye hayran kaldılar, köprüyü gören cephelerden bol bol fotoğraf çektirdiler.


 

Haber Merkezi

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Aile, insanın neslinin korunması noktasında vazgeçilmez bir kurumdur'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Aile, insanın neslinin korunması noktasında vazgeçilmez bir kurumdur”

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı

Kayseri Emniyeti suça ve suçluya nefes aldırmıyor

Kayseri Emniyeti suça ve suçluya nefes aldırmıyor

Hasta yakınlarına 5 yıldızlı otel konforunda hizmet: Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanesi

Hasta yakınlarına 5 yıldızlı otel konforunda hizmet: Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanesi

KTO Başkanı Gülsoy, üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi

KTO Başkanı Gülsoy, üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi

Mazlumder, üyelerini trenle gezdirdi

Mazlumder, üyelerini trenle gezdirdi

Çok Okunanlar
1
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

2
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

3
Kayseri polisi kaçakçılara geçit vermedi

Kayseri polisi kaçakçılara geçit vermedi

4
Gülsoy ve Bulut ailelerinin mutlu günü

Gülsoy ve Bulut ailelerinin mutlu günü

5
ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

6
Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar'a bağışladı

Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar’a bağışladı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MHP'de beklenen tarih geldi: 6 istifa

MHP’de beklenen tarih geldi: 6 istifa

Okuyan şehir Kayseri, kitap yarışmasına hazırlanıyor

Okuyan şehir Kayseri, kitap yarışmasına hazırlanıyor

DAHA FAZLA
Milletvekili Ataş: 'Vatandaşın cebinden elinizi çekin!'

Milletvekili Ataş: 'Vatandaşın cebinden elinizi çekin!'

Husumetlisinin evini kurşunlamaktan yargılanan kişiye 3 yıl 1 ay hapis

Husumetlisinin evini kurşunlamaktan yargılanan kişiye 3 yıl 1 ay hapis

Talas kırsalında kasaplık kursu açıldı

Talas kırsalında kasaplık kursu açıldı

Yalçın, büyüme rakamlarını değerlendirdi

Yalçın, büyüme rakamlarını değerlendirdi

Melikgazi, daha konforlu ve seri ulaşım için yeni alternatif yol çalışmasına başladı

Melikgazi, daha konforlu ve seri ulaşım için yeni alternatif yol çalışmasına başladı