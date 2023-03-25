MEB'den 2. ara tatil tarihleriyle ilgili açıklama

Depremler nedeniyle ikinci dönem açılış tarihinin gecikmesi, Nisan'da yapılacak ikinci ara tatil ile ilgili soru işaretleri oluşmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 2. ara tatil ile ilgili açıklama yapıldı. 

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  • 25.03.2023 18:30
  • Güncelleme: 25.03.2023 18:30
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MEB'den 2. ara tatil tarihleriyle ilgili açıklama

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından okulların ikinci dönem açılış tarihi bazı illerde 2 bazı illerde de daha uzun süreli ertelenmişti. Gecikme nedeniyle 17-20 Nisan tarihlerinde yapılacağı duyurulan ikinci ara tatilin iptal edilip edilmeyeceği sorusuna yetkililer açıklık getirdi. 

ARA TATİL TARİHLERİ

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, ara tatil, takvimde yer aldığı şekliyle 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek. 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek.
 
ÖĞRETMENLER İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

17-20 Nisan'da uygulanacak ve 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek ara tatilde öğretmenler idari izinli sayılacak.
 
2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNİN SONA ERECEĞİ TARİH
2022-2023 eğim öğretim sezonu sene başında planlandığı gibi 16 Haziran 2023'te sona erecek.

1ha

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