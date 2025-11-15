MEB'den genç girişimcilere istihdam fırsatı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) genç istihdamını ve üretim kapasitesini artırmak amacıyla mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan 29 yaş ve altı gençlerin girişimcilik yoluyla kendi işlerini kurmaları ve Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) tarafından alanlarında istihdam edilmelerini teşvik etmeye yönelik iş birliği protokolü imzalayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kredi Garanti Fonu (KGF) arasında genç istihdamını ve üretim kapasitesini artırmak amacıyla mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan 29 yaş ve altı gençlerin girişimcilik yoluyla kendi işlerini kurmaları ve Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) tarafından alanlarında istihdam edilmelerini teşvik etmeye yönelik iş birliği protokolü imzalayacak. Protokol çerçevesinde mesleki ve teknik ortaöğretim kurumundan mezun olup kendi alanında iş kuran girişimcilerin ve mezunları alanında istihdam eden KOBİ'lerin krediye erişimine destek olmak için KGF tarafından yaklaşık 3 milyar 750 milyon TL bütçe ayrılması bekleniyor.

