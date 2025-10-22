MEB, kütüphanelerin verimliliğini artırmak adına kılavuz hazırladı

Kılavuz; genel esaslar, kitap kazandırma süreci ve yöntemleri, kitap kazandırmaya yönelik etkinlik önerileri, okul türü ve alanlarına yönelik seçki oluşturma, tüm branşların kütüphane etkinliklerine dahil edilmesi, kütüphane etkinliklerine yönelik öneriler ve kitap okumanın okul başarısına olan etkisine yönelik raporlama süreçleri bölümlerinden oluşuyor. Hazırlanan kılavuz, öğrencilerin yanı sıra öğretmenlerin ve ailelerin de kitap okumayı genel hayatlarına entegre etmesini ve okuryazarlık kültürü oluşturmayı amaçlıyor.

Kılavuza göre kütüphanelerdeki kitaplar, bilimsel ve pedagojik açıdan nitelikli kaynaklarla güncellenecek ve kitaplar, okul türüne göre şekillendirilebilecek. (Teknik liselerin branş durumlarına göre vb.)

Bakanlık, kılavuzun etkin şekilde kullanılmasını sürdürmek adına 81 ilin tamamında okul müdürleriyle çevrimiçi toplantılar da gerçekleştirecek.