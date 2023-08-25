MEB, Ruhsatsız Online Kurslar İçin Uyardı

Milli Eğitim Bakanlığı, kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan Liselere ve Üniversitelere hazırlık kursu adı altında online (çevrim içi) eğitim verdiği iddiasıyla faaliyet yürüten organizasyonlar için uyarıda bulunan bir basın bülteni yayınladı.

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  • 25.08.2023 09:27
  • Güncelleme: 25.08.2023 09:27
MEB, Ruhsatsız Online Kurslar İçin Uyardı

Milli Eğitim bakanlığı tarafından yayınlanın basın bülteni şu şekilde:

'Bilindiği üzere Bakanlığımız, öğrenci ve velilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için merdiven altı yapılara karşı mücadelesini sürdürmektedir.﻿  

Bu kapsamda kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almadan liselere ve üniversitelere hazırlık kursu adı altında çevrim içi (online) eğitim verdiği iddiasıyla faaliyet gösteren sitelere karşı öğrenci ve velilerimizin çok daha dikkatli olmaları gerekmektedir.

Öğrenci ve velilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için izinsiz faaliyet gösteren bu tip yapılara itibar etmemeleri önem arz etmektedir.

Buna karşı Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren özel kurs/uzaktan öğretim kursların listesine https://ookgm.meb.gov.tr/kurumlar.php?=kurs  adresinden ulaşılabilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

Haber Merkezi

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