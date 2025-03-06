Öğretmenler İçin Üstün Zekâlı Öğrenci Eğitimleri Kayseri'de Pilot Uygulama Olacak

Pilot eğitim programları, öncelikle İstanbul, Kayseri, Ankara, Antalya ve Bursa'da uygulanacak. Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM), Araştırma Geliştirme Eğitim ve Uygulama Merkezleri (ARGEM) ve rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan veya yapmak isteyen öğretmenler, eğitici eğitimlerine katılacak. Programlar, üstün zekâlı bireylerin anlaşılması, tanılanması ve eğitim programlarının farklılaştırılmasını kapsayacak.

Üstün zekâlı çocuklara yönelik özel eğitim modelleri geliştirilecek ve bu modeller pilot uygulamalarla test edilecek. Ayrıca, öğretmenlerin yanı sıra aileler de eğitim sürecine dahil edilerek bilinçlendirme çalışmaları yapılacak. Pilot uygulamalardan elde edilen veriler doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak, eğitimler ülke genelinde yaygınlaştırılacak.

MEB ve TÜZDEV, özel yetenekli öğrenciler için ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum ve atölye çalışmaları düzenlemeyi hedefliyor. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar ve TÜZDEV Genel Başkanı Op. Dr. Kemal Tekden tarafından imzalanan protokol, Türkiye'de üstün zekâlı çocukların eğitimine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.