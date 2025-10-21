MEB, YKS tarama testlerini kullanıma açtı

Milli Eğitim Bakanlığı, bir yıl önce hayata geçirmiş olduğu MEBİ ile öğrencilerin bireysel öğrenme süreçlerini desteklemeyi sürdürüyor.

MEBİ kapsamında öğrencilerin üniversiteye hazırlık sürecinde bilgi ve becerilerini geliştirmeleri, konu eksiklerini belirlemeleri ve sınav formatına uygun biçimde kişisel değerlendirmeleri adına YKS tarama testlerini erişime açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan testler, öğrencilere düzenli olarak konu tekrarı yapma, bilgi ölçme ve gerçek sınav ortamına benzer bir deneyim sağlamayı amaçlıyor ve zaman yönetimiyle test çözme stratejilerini geliştiren testler öğretmenlere, öğrencilerin düzeylerini gözlemleme ve hedeflerine yönelik destek sunma imkanı veriyor.

Tarama testleri aynı zamanda ‘hedef temelli destek eğitimi’ kapsamında öğretmenlere de kaynak sunuyor.

MEBİ’de Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarını kapsayan testlerde toplam 361 test ve 6 bin 831 soru yer alıyor. TYT için 143 test ve 2 bin 644 soru, AYT için 176 test 3 bin 173 soru ve YDT için 42 test bin 14 soru bulunuyor.

MEBİ YKS Tarama Testlerine "mebi.eba.gov.tr" adresinden ulaşılıyor.