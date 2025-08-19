MEB “Zilsiz okul” uygulamasını hayata geçiriyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla tüm illere genelge gönderildi; MEB tarafından yeni bir uygulama hayata geçiriliyor. Öğrencilere sorumluluk bilincini aşılamak amacıyla uygun okullarda zilsiz okul uygulaması başlatılacak. Yeni dönemde ise ilk ders “Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak” temasıyla yapılacak.

Bakan Yusuf Tekin yaptığı açıklamada, “Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda eğitim öğretimdeki temel hedeflerin gerçekleşmesi için eğitim yöneticilerimizin, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin, kurum çalışanlarımızın ve velilerimizin ortak duygu ve düşünce ile yeni eğitim öğretim yılına hazırlanmaları, ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanması ve eğitim hizmetlerinin daha nitelikli yürütülmesi amacıyla 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler Genelgesi’ni tüm okul ve kurumlarımıza ulaştırdık. Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak temasıyla başlayacağımız yeni dönemde, başta Aile Yılı olmak üzere farklı temalar ve eğitim öğretim sürecini destekleyecek çalışmalarla yıl boyunca evlatlarımızı çok yönlü güçlendirmeyi sürdüreceğiz.Eğitim ailemize şimdiden teşekkür ediyor, yeni dönem çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.