Meclis Gündemine Taşınan Felahiye Yolunda Hummalı Çalışma

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Felahiye Obruk mevkiinde yol çökmesi nedeniyle ulaşıma kapanan Felahiye-Kayseri yolunda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek son durumu değerlendirdi. Felahiye’de AK Parti İlçe Başkanlığı ve Belediye Başkanlığı’nı da ziyaret eden Büyükkılıç, ilçede yürütülen hizmet ve yatırımlarla ilgili istişarelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Felahiye Kaymakamı Necmettin Öztoprak ve Kayseri Karayolları Bölge Müdürü Umut Akyazı ile birlikte Felahiye ilçesi Obruk mevkiinde meydana gelen yol çökmesinin ardından bölgede başlatılan çalışmaları yerinde inceledi.

Felahiye-Kayseri Yolunda Yoğun Mesai

Teknik ekiplerden son durum hakkında bilgi alan Başkan Büyükkılıç, ulaşımın en kısa sürede yeniden güvenli şekilde sağlanabilmesi için ekiplerin sahada yoğun mesai harcadığını ifade etti. Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Kızılırmak’a yakın mevkide Obruk’un yanı başında bu bölgede toprak kayması oluşmuş, yolumuzda da çökme gerçekleşti. Karayollarımız sağ olsun bu konuyla ilgili detaylı ve kalıcı yaklaşım ile çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

Büyükşehir’den Obruk’ta Alternatif Yol Çalışması

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla yürütülen alternatif güzergâh çalışmalarını da değerlendiren Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Bizler de hem gurbetçi mevsimi olması hem de yaz mevsiminde hareketliliği önemseyerek bir alternatif yol oluşturma bağlamında Obruk Mahallesi’nin ortasından giden yolumuzun hem iyileştirme hem de asfaltını yenileme çalışmaları yapıyoruz. Vatandaşımızın uzun mesafelerden geçmesini önlemek amacıyla çalışma başlattık, çalışmalarımızın sonuna geldik. İnşallah Karayollarımız da çöken yolda ihale yapma sürecini tamamlamış oldu, yaklaşık 2-3 aylık süreç içerisinde okullar açılmadan bu bölgedeki çalışmayı kalıcı olarak yapma adına çalışmalarını tamamlayacak ve bu sıkıntı giderilmiş olacak.”

Başkan Büyükkılıç, Göğdere Yolu ile ilgili çalışmaların da devam ettiğine vurgu yaparak, “Karayollarımız da üzerine düşeni yapma yönünde gayret ediyor, o yolumuz da tamamlanmış olacak. Felahiye’mizin Kayseri ile Sivas yolu güzergâhı kıvır kıvır gitmekten, Gömeç bölgesindeki demir yolunun geçmesinden dolayı çalışmalar kapsamında rahatlıkla ulaşım sağlanmış olacak. Yapılan çalışmalar, kazasız belasız sonlansın” diye konuştu.

Felahiye Kaymakamı Necmettin Öztoprak da “Verdiğiniz desteklerden dolayı hem Büyükşehir Belediye Başkanımıza hem de Karayollarımıza buraya tüm imkânları sağladıkları için teşekkür ediyoruz” dedi. Kayseri Karayolları Bölge Müdürü Umut Akyazı da çalışmaların devam ettiğini belirterek, teşekkür etti.

Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Felahiye programı kapsamında yol güzergâhında seyahat eden vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Büyükkılıç, talep ve önerileri dinledi. Vatandaşların görüşlerini yerinde alan Büyükkılıç, sahada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Felahiye’de İstişare ve Koordinasyon Trafiği

Saha incelemelerinin ardından AK Parti Felahiye İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, İlçe Başkanı Kemal Korkmazyiğit ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden hizmet etmeye devam ettiklerinin altını çizerek, eser ve hizmet siyaseti yaptıklarını söyledi. İlçede yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin projelerin değerlendirildiği ziyarette Başkan Büyükkılıç’a, Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser de eşlik etti. Güleser, Başkan Büyükkılkıç ve ekibine teşekkür ederek, “Sonsuz teşekkür ediyorum, ilçemizin eksikliklerini birebir daire başkanlarımızla görüşüyoruz, masaya yatırdık. İnşallah ihaleler biter bitmez yollarımıza başlayacak. KASKİ müdürümüze teşekkür ediyoruz, KCETAŞ’a teşekkür ediyoruz. Başta size teşekkür ediyoruz, ne dediysek yaptınız. Ne kadar teşekkür etsek az, ilçemizde eksikler tamamlanacak. Bu sene gerçekten çok çalışıyorlar” dedi.

AK Parti Felahiye İlçe Başkanı Kemal Korkmazyiğit da Büyükşehir Belediyesi’nin ilçeye yaptığı hizmetlerin takdire şayan olduğunu kaydederek, Başkan Büyükkılıç’ın talimatıyla Obruk’taki yolun asfaltlandığını belirtti.

Felahiye Belediyesi’ne Ziyaret

Başkan Büyükkılıç daha sonra Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser’i makamında ziyaret etti. Büyükkılıç, burada çiçeklerle karşılanırken, ilçedeki yatırımlar ve devam eden çalışmaların ele alındığı görüşmede kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemi vurgulandı.

Başkan Büyükkılıç’ın inceleme ve ziyaret programına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı ile KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan da eşlik etti.