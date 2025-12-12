Meclis toplantısında 'Pankart Krizi'

Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı 2. oturumu, Başkan Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. 28 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

PANKART KRİZİ YAŞANDI

Toplantıda söz alan CHP Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla yarın gerçekleşecek olan miting hakkında konuştu. Çalıksoy, miting için basılan ve şehrin birçok noktasına asılan pankartların, gece yarısı yerinden söküldüğünü ifade etti. Pankartların kaldırılması ile alakalı Başkan Büyükkılıç'a sorular soran Çalıksoy, "Belediyenin sivil zabıta ekipleri mi var" dedi.

Tartışmaya katılan Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin de “Benim işim var, zamanım kıymetli. Gündemimize gelelim. Burada siyaset mi konuşulur. Burası siyaset yeri değil” ifadelerini kullandı.

CHP’li Çalıksoy ise “Sayın Cumhurbaşkanı buraya geldiğinde aktarma çilesi yaşattınız vatandaşlara. Biz buraya konuşmaya geldik. Bizim pankartımızı neden topluyorlar” şeklinde karşılık verdi.

İkili arasında yaşanan gergin anlar, Başkan Büyükkılıç'ın toplantıda gündem dışı konuların konuşulmaması gerektiğini belirtmesi ve meclis gündem maddelerine geçilmesi ile birlikte sona erdi.