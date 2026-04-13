Meclis Üyesi Ekinci, 'Faaliyet raporunda yine kredilerin bolca kullanıldığı bir dönemi gördük'

Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 Yılı Faaliyet Raporları hakkında konuşan Yeniden Refah Partisi (YRP) Büyükşehir ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Vahap Ekinci, Büyükşehir Belediyesi’nin Faaliyet raporu hakkında, “Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı 2025 faaliyet raporunu görüştük. Faaliyet raporunun içerisinde birçok eksiklikler olduğunu tespit ettik. Yeniden Refah Partisi olarak bunları dile getirdik. Yine ihalelerin, faizin, kredilerin bolca kullanıldığı bir dönemi gördük. Artık bu saatten sonra, bundan sonra daha vizyoner bir belediyecilik, daha sözlerin verilmiş ve vaatlerin yerine getirilmiş olduğu bir dönemi görmek istiyoruz. Eğer bundan sonra başkanımız da bunları dikkate alır, gündeme getirir, bizlerle beraber birlikte çalışırsa bizler de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. Bu faaliyet raporuna biz ret oyu verdik çünkü çok yetersiz gördük. Yapılan işlerin yetersiz olduğunu, Kayserimizin vizyonuna yakışmadığını gördük. İnşallah bir dahaki yıla daha iyi, daha dinamik, daha vizyoner bir belediyecilik sergiler, biz de katkıda bulunur, destek veririz” açıklamalarında bulundu.