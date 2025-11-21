Meclis Üyesi Orhan Say'dan Hava Şehitleri Anıtı önergesi

MHP Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Orhan Say, Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’na ait C130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 20 askerin şehit olmasının ardından Kartal Kavşağı veya Millet Bahçesi bölgesine Şehitler Anıtı yapılması için MHP Grubu adına önerge sundu. Orhan Say yaptığı açıklamada, “Şehitler ile ilgili önergemiz, talebimiz olacak. 11 Kasım 2025 tarihinde Kayseri 12. Hava Üs Komutanlığı’na bağlı uçağımızın Gürcistan’da düşmesi sonucu vefat eden şehitlerimizin hatıralarının şehrimizde yaşatılması adına yeni Kartal Kavşağı veya Millet Bahçesi bölgesine11 Kasım Hava Şehitleri Anıtı yapılmasını talep ediyoruz. Tüm MHP’li meclis üyeleri arkadaşlarımızın imzası var. Vefat eden 20 askerimiz şehit oldu, Kayseri’de 12. Hava Üssü’nde olması münasebetiyle Kayseri’de şehitler anıtı olması yönünde talebimiz var. Sizlerden talebimiz siyasi parti gözetmeden tüm meclis üyelerimizin bu önergeyi imzalamasıdır” diye konuştu.