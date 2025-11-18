Meclis Üyesi Özdemir, 'Kadınlar için zihin rahatlatacak alan oluşturacağız, etkinlikler yapacağız'

AK Parti Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Sena Özdemir, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında İşte Kadın programına konuk olarak moderatör Gülcan Yılmaz’ın sorularını yanıtladı.

‘KADINLAR İÇİN ZİHİN RAHATLATICI BİR ALAN OLUŞTURACAĞIZ’

Kadınlar için rutinden çıkılması ve zihnin rahatlatılması adına geliştirdikleri proje ile etkinlikler gerçekleştirilmesi için planlama yaptıklarını söyleyen Özdemir, “Ev hanımlığı kendi başına müstakil bir meslek. Zihinde bunun daha iyi oturması lazım. Bir kişi okuyup, mezun olup sonrasında ise ev hanımı olmayı tercih edebilir. Çocuğunu büyütmek isteyerek çalışmaya ara veriyor olabilir. Çalışan kadınlar arasında okumuş ama çalışmayan kadının akran zorbalığına uğradığına dair bir panel dinledim. Zorbalık hem akranlar hem de akrabalar arasında oluyor. Çocuğumu doya doya büyütmek istedim diyenler olabilir. Gerek çalışan gerek çalışmayan hanımlar için söylüyorum bir süre sonra bu rutinden bunalabiliyor. Rutini kırmak için şöyle bir proje planladık; Eve geldiğinde 1-2 saatlik zaman dilimi oluyor ve o dar boğazı tüm kadınlar yaşıyor. Böyle bir günlük rutin oluyor ve sıkıntılı bir zaman geçiyor. Ve bu rutin oluyor. Bu döngüden uzaklaştırarak biraz zihinlerini rahatlatmak için bir ortam hazırlayalım dedik. Kadın kadına hiçbir erkeğin girmeyeceği şekilde kendi içimizde etkinlikler yapacağız. Vakit geçireceğiz. Zihnimizi boşaltıp keyif yapabileceğimiz bir alan olacak. İnşallah bu projemiz tamamlanacak ve duyurusunu yapacağız” şeklinde konuştu.