Meclis üyesi Ülker '2026 yılı Özel kalem tahmini bütçesi 33 milyon, Afet İşleri Daire Başkanlığı bütçesi 1 milyon TL'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Talas Belediyesi Meclis Üyesi Şahin Ülker, Büyükşehir Belediyesi’nin Afet İşleri Daire Başkanlığı için ayırdığı bütçe hakkında eleştirilerde bulundu.

Meclis üyesi Ülker, afete hazırlık konusunda Büyükşehir Belediyesi tarafından atılan somut bir çalışmanın olmadığını ileri sürerek; “Depremin üzerinden zaman geçti. Unuttuk, değil mi? Israrla söylüyorum: Büyükşehir Belediyesi'nin en zayıf olduğu alan afet ve afete hazırlık konusudur. Bu konuda hâlâ somut bir çalışma göremiyoruz. Bilim insanları Kayseri özelinde bir çalışma yapmış. MTA, 2024 yılında bir rapor yayımlamış. Bu rapora göre Erkilet Fayı'nda yıkıcı bir deprem enerjisi birikmiş durumda. Peki Büyükşehir Belediyesi bu konuda ne yapıyor? 2026 yılı performans programını inceliyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuya yaklaşımını ve önümüzdeki yıllar projeksiyonunu performans programından görebiliyoruz. 2026 yılı için Afet İşleri Daire Başkanlığı'na 1 Milyon TL bütçe ayrılmış. Sanırım bu konuda Kayseri’de yapılacak her şey yapılmış bitmiş durumda. Çünkü Performans Programı’na göre planlanan tahmini Özel Kalem Bütçesi 33 Milyon TL iken, Afet İşleri Daire Başkanlığı Bütçesi 1 Milyon TL” diye konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın depreme hazırlık konusunda yapmış olduğu konuşmayı paylaşan Ülker, “Videodaki Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı bakın ne diyor: “Türkiye’de deprem açısından şehirdeki binalar riskli midir, değil midir diye tarama yapmaya cesaret etmiş bir başka belediye başkanı yok. Biz büyükşehir belediyesi olarak tarama yaptırdık”. Kendisini cesaretinden dolayı tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.