Meclis Üyesi Ülker, 'Afet İşleri Daire Başkanlığı kapatılsın'

Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker, Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 Yılı Faaliyet Raporları hakkında kürsüde konuşma gerçekleştirdi. Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker, Afet İşleri Daire Başkanlığı’nın bütçesinin 2023 yılında 2 milyon lira olduğunu, 2025 yılında 208 bin lirayla faaliyetini tamamladığını ve Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı’nın kapatılması gerektiğini belirtti. Şahin Ülker, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ndeki Afet İşleri Daire Başkanlığı kapatılsın. Faaliyet Raporu’na baktığımızda 2 sayfayı zor doldurmuş bir faaliyetimiz var. İlk yıl 2 milyon bütçesi var diye eleştirmiştim. Bir sonraki yıl bütçesi 1 milyona düştü. 2025 Faaliyet Yılı içerisinde de 208 bin lira ile de faaliyetini tamamladı. Aslında Büyükşehir Belediyesi içerisinde bazı daire başkanlıklarının 5 binde 1’i, 10 binde 1’i küçüklüğünde bir bütçeyi yönetmiş ve faaliyet olarak tamamlamış. İncelediğimiz Faaliyet Raporu’na baktığımızda 3.- 4. sınıf öğrencilere ve engellilere yönelik eğitim çalışmaları dışında herhangi bir faaliyetinin olmadığını görüyoruz. Mikrobölgeleme Çalışması, şehirde hassasiyet gösterilen ve insanların beklediği bir rapor. Çok net olarak söylüyorum: 2025 yılında Afet İşleri Daire Başkanlığının böyle bir faaliyeti yoktur. 2024 yılında Mikrobölgeleme Çalışması tamamlanmıştır. Bunu da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Gayrimenkul Değerleme Şirketi yapmıştır” şeklinde konuştu.

Meclis Üyesi Ülker, açık hava reklamcılığı ve fuarcılık hizmeti konusunda gerekli rekabet şartlarının Kayseri Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinde oluşmadığını belirtti. Ülker, “Açık hava reklamcılığı ve fuarcılık hizmeti konusunda gerekli rekabet şartlarının Kayseri Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinde oluşmadığını düşünüyorum. Bununla ilgili geçen yol içerisinde fuarcılık hizmeti ihalesi yapıldı. Bu ihaleyi şehir dışından bir firma kazandığında ihale iptal edildi. İptal gerekçesi olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kamu İhale Kurumu’na; ‘ihtiyacın ortadan kalkması nedeniyle ihale iptali’ başvurusu yaptı. Yani Kayseri Büyükşehir Belediyesi ‘İhtiyaç ortadan kalktı’ diye bildirdi. Ama aynı fuarcılık firması çok kısa bir zaman sonra bir AVM içerisinde bu fuarı gerçekleştirdi. Dolayısıyla bu firma aslında Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Kamu İhale Kurumu’na bildirdiği gerekçeyi boşa düşürmüş oldu” ifadelerini kullandı.