Meclis Üyesi Ülker 'Bilet fiyatları asgari ücretten 3,7 kat fazla arttı'
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker, 'Bilet fiyatları asgari ücretten 3,7 kat fazla arttı'dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker, ulaşım zammı hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ülker yaptığı açıklamada “ Asgari ücretli bir vatandaş 2024 başında maaşının tamamıyla bin 478 bilet alabiliyordu. Bugün aynı maaşla 720 bilet alınabiliyor. Bilet fiyatı, asgari ücretten 3,7 kat fazla arttı” ifadelerini kullandı.